https://ria.ru/20250222/abc-2000947971.html

В США раскрыли истинное положение дел на Украине

В США раскрыли истинное положение дел на Украине - РИА Новости, 22.02.2025

В США раскрыли истинное положение дел на Украине

В связи с началом двусторонних переговоров Москвы и Вашингтона, Украина оказалась в крайне неудобном положении, заявил полковник Морской пехоты США в отставке и РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:33:00+03:00

2025-02-22T06:33:00+03:00

2025-02-22T06:33:00+03:00

в мире

украина

сергей лавров

юрий ушаков

марко рубио

сша

нато

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В связи с началом двусторонних переговоров Москвы и Вашингтона, Украина оказалась в крайне неудобном положении, заявил полковник Морской пехоты США в отставке и аналитик Стив Генярд в интервью ABC News."Плохим исходом (для Украины. – Прим. ред.) будет договор, в котором Киев даст Вашингтону доступ к полезным ископаемым, надеясь, что экономическая вовлеченность США станет сдерживающим фактором для России", – сказал Генярд.Кроме того, эксперт сделал вывод, что США не позволят Киеву вступить в НАТО, отмечая желание Вашингтона переложить ответственность за безопасность Украины на Европу"Отношения с Европой меняются уже долгое время. США предупреждали Европу, на самом деле еще со времен администрации Эйзенхауэра, что они ожидают активизации и увеличения расходов на оборону. Вашингтон хотел сделать из Европы лидера альянса", – заключил Генярд.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

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в мире, украина, сергей лавров, юрий ушаков, марко рубио, сша, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде