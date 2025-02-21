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"Одним комментарием". В Раде раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским - РИА Новости, 21.02.2025
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15:26 21.02.2025 (обновлено: 16:10 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html
"Одним комментарием". В Раде раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским
"Одним комментарием". В Раде раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским - РИА Новости, 21.02.2025
"Одним комментарием". В Раде раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским
Президент США Дональд Трамп словами о крайне низком рейтинге Владимира Зеленского нанес по нему серьезный удар, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:26:00+03:00
2025-02-21T16:10:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп словами о крайне низком рейтинге Владимира Зеленского нанес по нему серьезный удар, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Одним комментарием про рейтинг в 4% Трамп растоптал Зеленского в хлам", — отметил он.По словам депутата, сподвижники главы киевского режима утверждают, что все украинцы поддерживают Зеленского и проводить выборы нет никакой необходимости."И это выльется в неприкрытое противостояние с властью сразу же, как только повалится фронт", — заключил Дубинский.Трамп ранее разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"Одним комментарием". В Раде раскрыли, что Трамп сделал с Зеленским

Депутат Рады Дубинский: Трамп растоптал Зеленского словами про рейтинг в 4%

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп словами о крайне низком рейтинге Владимира Зеленского нанес по нему серьезный удар, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Одним комментарием про рейтинг в 4% Трамп растоптал Зеленского в хлам", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
08:00
По словам депутата, сподвижники главы киевского режима утверждают, что все украинцы поддерживают Зеленского и проводить выборы нет никакой необходимости.
"И это выльется в неприкрытое противостояние с властью сразу же, как только повалится фронт", — заключил Дубинский.
Трамп ранее разместил пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр Дубинский
 
 
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