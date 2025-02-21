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СМИ: Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана - РИА Новости, 21.02.2025
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09:31 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zelenskij-2000711054.html
СМИ: Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана
СМИ: Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана - РИА Новости, 21.02.2025
СМИ: Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана
Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T09:31:00+03:00
2025-02-21T09:31:00+03:00
в мире
сша
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европа
владимир зеленский
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Зеленский в понедельник вечером прибыл в турецкую столицу Анкару на фоне встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде и жёстких заявлений от Трампа, позже назвавшего его "диктатором без выборов". Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом, заявив, что рассчитывает на гарантии безопасности от Турции. В СМИ и соцсетях особое внимание привлекло фото, где Зеленский укрылся под зонтом турецкого лидера, встречавшего его под мокрым снегом. "Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана",- пишет колумнист. По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского "под свой зонт" чтобы защитить его от дождя, стал "важным посланием миру". Трамп в среду в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов", и обвинив в том, что Зеленский хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция оправдана.
https://ria.ru/20250218/zelenskiy-2000176621.html
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в мире, сша, россия, европа, владимир зеленский, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана

Сельви: не принятый Европой Зеленский решил укрыться под зонтом Эрдогана

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Зеленский в понедельник вечером прибыл в турецкую столицу Анкару на фоне встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде и жёстких заявлений от Трампа, позже назвавшего его "диктатором без выборов". Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом, заявив, что рассчитывает на гарантии безопасности от Турции. В СМИ и соцсетях особое внимание привлекло фото, где Зеленский укрылся под зонтом турецкого лидера, встречавшего его под мокрым снегом.
Владимир Зеленский покидает Анкару. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN
18 февраля, 23:03
"Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана",- пишет колумнист.
По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского "под свой зонт" чтобы защитить его от дождя, стал "важным посланием миру".
Трамп в среду в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов", и обвинив в том, что Зеленский хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
На Западе отреагировали на резкие заявления Трампа в адрес Зеленского
19 февраля, 21:22
 
В миреСШАРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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