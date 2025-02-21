СМИ: Зеленский решил "укрыться под зонтом" Эрдогана
Сельви: не принятый Европой Зеленский решил укрыться под зонтом Эрдогана
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Подверженный давлению президента США Дональда Трампа, не принятый Европой Владимир Зеленский решил "укрыться под зонтом" турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Зеленский в понедельник вечером прибыл в турецкую столицу Анкару на фоне встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде и жёстких заявлений от Трампа, позже назвавшего его "диктатором без выборов". Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом, заявив, что рассчитывает на гарантии безопасности от Турции. В СМИ и соцсетях особое внимание привлекло фото, где Зеленский укрылся под зонтом турецкого лидера, встречавшего его под мокрым снегом.
Зеленский покинул Анкару, передает турецкий СNN
18 февраля, 23:03
"Трамп говорит о Зеленском то, что не говорит даже (президент РФ Владимир) Путин. Он объявил Зеленского диктатором, который боится выборов. Зеленский, которого Трамп подверг остракизму, а Европа не приняла, нашел решение укрыться у Эрдогана",- пишет колумнист.
По его словам, образ президента Эрдогана, взявшего Зеленского "под свой зонт" чтобы защитить его от дождя, стал "важным посланием миру".
Трамп в среду в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов", и обвинив в том, что Зеленский хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что Трамп выражает недовольство в адрес Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция оправдана.