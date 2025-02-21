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Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей - РИА Новости, 21.02.2025
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16:26 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000847886.html
Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей
Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей - РИА Новости, 21.02.2025
Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей
Жительницу поселка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязания дочерей, которые дали показания против ее сожителя, обвиненного в педофилии,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:26:00+03:00
2025-02-21T16:26:00+03:00
санкт-петербург
выборгский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Жительницу поселка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязания дочерей, которые дали показания против ее сожителя, обвиненного в педофилии, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Дело возбуждено по статье 117 УК РФ (Истязание), сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу матери девочек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", ранее сожитель матери был заключен под стражу по обвинению в педофилии после показаний двух сестер. Позже во время допроса одна из них призналась, что боится свою мать, та избивает их и винит в задержании отчима.
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санкт-петербург, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Санкт-Петербург, Выборгский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей

СК РФ сообщил о задержании жительницы Петербурга за избиение дочерей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Жительницу поселка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязания дочерей, которые дали показания против ее сожителя, обвиненного в педофилии, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.
"Дело возбуждено по статье 117 УК РФ (Истязание), сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу матери девочек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК.
Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", ранее сожитель матери был заключен под стражу по обвинению в педофилии после показаний двух сестер. Позже во время допроса одна из них призналась, что боится свою мать, та избивает их и винит в задержании отчима.
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