https://ria.ru/20250221/zaderzhanie-2000847886.html

Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей

Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей - РИА Новости, 21.02.2025

Жительницу Петербурга задержали за избиение дочерей

Жительницу поселка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязания дочерей, которые дали показания против ее сожителя, обвиненного в педофилии,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:26:00+03:00

2025-02-21T16:26:00+03:00

2025-02-21T16:26:00+03:00

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Жительницу поселка Парголово Выборгского района Петербурга задержали за истязания дочерей, которые дали показания против ее сожителя, обвиненного в педофилии, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Дело возбуждено по статье 117 УК РФ (Истязание), сегодня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу матери девочек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка СК. Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", ранее сожитель матери был заключен под стражу по обвинению в педофилии после показаний двух сестер. Позже во время допроса одна из них призналась, что боится свою мать, та избивает их и винит в задержании отчима.

https://ria.ru/20250210/altaj-1998369698.html

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санкт-петербург, выборгский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество