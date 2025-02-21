Рейтинг@Mail.ru
Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/uoltts-2000896917.html
Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине
Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2025
Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине благодаря Дональду Трампу закончится "скоро", утверждает советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:04:00+03:00
2025-02-21T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дональд трамп
украина
сша
владимир путин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983261862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c25ddd8d907db48f3dce5c4934f2f46.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине благодаря Дональду Трампу закончится "скоро", утверждает советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. "Так что при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро", – сказал Уолтц в ходе конференции консерваторов CPAC. Кадры транслировали СМИ. Уолтц также назвал Трампа "президентом мира". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy--2000893171.html
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863682.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983261862_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_dfa275d5e61a28791fd91a57100616f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дональд трамп, украина, сша, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, В мире
Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине

Советник Трампа Уолтц: конфликт на Украине закончится скоро

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине благодаря Дональду Трампу закончится "скоро", утверждает советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Так что при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро", – сказал Уолтц в ходе конференции консерваторов CPAC. Кадры транслировали СМИ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Зеленский не так важен на встречах по миру на Украине, заявил Трамп
Вчера, 18:50
Уолтц также назвал Трампа "президентом мира".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров
Вчера, 17:17
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДональд ТрампУкраинаСШАВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала