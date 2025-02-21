https://ria.ru/20250221/uoltts-2000896917.html

Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине

Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 21.02.2025

Советник Трампа заявил о скором окончании конфликта на Украине

Конфликт на Украине благодаря Дональду Трампу закончится "скоро", утверждает советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:04:00+03:00

2025-02-21T19:04:00+03:00

2025-02-21T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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НЬЮ-ЙОРК, 21 фев – РИА Новости. Конфликт на Украине благодаря Дональду Трампу закончится "скоро", утверждает советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. "Так что при Трампе эта война закончится, и она закончится скоро", – сказал Уолтц в ходе конференции консерваторов CPAC. Кадры транслировали СМИ. Уолтц также назвал Трампа "президентом мира". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy--2000893171.html

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863682.html

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украина

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россия, дональд трамп, украина, сша, владимир путин, нато, в мире