https://ria.ru/20250221/ukraina-2000931506.html
Воздушная тревога на Украине расширилась еще на две области
Воздушная тревога на Украине расширилась еще на две области - РИА Новости, 21.02.2025
Воздушная тревога на Украине расширилась еще на две области
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T23:37:00+03:00
2025-02-21T23:37:00+03:00
2025-02-21T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в обоих регионах была объявлена в 23.03 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога на Украине расширилась еще на две области
Воздушная тревога на Украине расширилась на Одесскую и Николаевскую области