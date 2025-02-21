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В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.02.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:17:00+03:00

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2025-02-21T22:17:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 22.14 мск, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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