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США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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02:14 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000679705.html
США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ
США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ
США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня, которое в будущем ограничит вооружение Украины, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:14:00+03:00
2025-02-21T02:14:00+03:00
россия
сша
украина
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня, которое в будущем ограничит вооружение Украины, пишет британский журнал Economist. "Америка может попытаться навязать Украине нестабильное прекращение огня, предлагая лишь слабые гарантии безопасности, которые ограничат ее право на повторное вооружение", - пишет журнал. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250220/ssha-2000670318.html
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россия, сша, украина, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ

Economist: США могут навязать Украине нестабильное прекращение огня

© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня, которое в будущем ограничит вооружение Украины, пишет британский журнал Economist.
"Америка может попытаться навязать Украине нестабильное прекращение огня, предлагая лишь слабые гарантии безопасности, которые ограничат ее право на повторное вооружение", - пишет журнал.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 23:59
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
17 февраля, 15:20
 
РоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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