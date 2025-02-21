https://ria.ru/20250221/ukraina-2000679705.html

США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ

США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025

США могут навязать Украине нестабильное перемирие, пишут СМИ

США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня, которое в будущем ограничит вооружение Украины, пишет британский журнал Economist. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:14:00+03:00

2025-02-21T02:14:00+03:00

2025-02-21T02:14:00+03:00

россия

сша

украина

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США могут навязать Киеву нестабильное прекращение огня, которое в будущем ограничит вооружение Украины, пишет британский журнал Economist. "Америка может попытаться навязать Украине нестабильное прекращение огня, предлагая лишь слабые гарантии безопасности, которые ограничат ее право на повторное вооружение", - пишет журнал. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250220/ssha-2000670318.html

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде