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Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов
Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:59:00+03:00
2025-02-21T03:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины и прекратить с ними торговлю."Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался", — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.По его словам, страны БРИКС "хотели создать новую валюту", возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США "они передумали"."Они сразу замолчали. Я не знаю, что с ними случилось, но с тех пор мы о БРИКС больше не слышали," — утверждает он.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.
https://ria.ru/20250217/knr-1999771427.html
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РИА Новости
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брикс, в мире, дональд трамп, сша, россия, вашингтон (штат)
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Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов
Трамп: угроза пошлин заставила БРИКС отказаться от альтернативы доллару