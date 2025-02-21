https://ria.ru/20250221/tanker-2000715721.html

Минтранс рассказал о демонтаже севшего на мель танкера "Волгонефть-239"

Минтранс рассказал о демонтаже севшего на мель танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 21.02.2025

Минтранс рассказал о демонтаже севшего на мель танкера "Волгонефть-239"

Демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия, выполнен наполовину, более 350 тонн металла сдано на переработку, сообщили РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:00:00+03:00

2025-02-21T10:00:00+03:00

2025-02-21T10:00:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Демонтаж кормовой части танкера "Волгонефть-239", который сел на мель у мыса Панагия, выполнен наполовину, более 350 тонн металла сдано на переработку, сообщили в Минтрансе РФ. "Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину. Более 350 тонн металла сдано на переработку. Идет заключительный этап разделки кормовой части судна. До этого специалисты откачали весь груз из резервуаров танкера, сняли судовое оборудование и демонтировали надстройку", — говорится в сообщении. В Минтрансе напомнили, что все работы с кормовой частью будут закончены до 31 марта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

севастополь

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, россия, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе