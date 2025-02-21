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NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/soglashenie-2000721665.html
NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией
NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, сообщает газета New... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:33:00+03:00
2025-02-21T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
марко рубио
дональд трамп
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре министра с европейскими дипломатами. "Рубио заявил европейцам, что, нет, администрация (президента США Дональда) Трампа не планирует навязывать условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией на Украину и Европу", - говорится в публикации. По информации газеты, Рубио указал европейским коллегам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html
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россия, сша, украина, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией

NYT: Белый дом не будет навязывать условия соглашения с Россией Европе и Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского союза
Флаги США и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре министра с европейскими дипломатами.
"Рубио заявил европейцам, что, нет, администрация (президента США Дональда) Трампа не планирует навязывать условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией на Украину и Европу", - говорится в публикации.
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По информации газеты, Рубио указал европейским коллегам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаМарко РубиоДональд ТрампСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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