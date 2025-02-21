https://ria.ru/20250221/soglashenie-2000721665.html

NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией

NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией - РИА Новости, 21.02.2025

NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, сообщает газета New... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:33:00+03:00

2025-02-21T10:33:00+03:00

2025-02-21T10:33:00+03:00

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украина

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Белый дом не намерен навязывать условия какого-либо соглашения с РФ Европе и Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре министра с европейскими дипломатами. "Рубио заявил европейцам, что, нет, администрация (президента США Дональда) Трампа не планирует навязывать условия какого-либо двустороннего соглашения с Россией на Украину и Европу", - говорится в публикации. По информации газеты, Рубио указал европейским коллегам на то, что переговоры США с РФ в Эр-Рияде по большей части касались двусторонних вопросов. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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