США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт
Политолог Блохин: США будут давить на Европу для снятия санкций с России
© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство президента США Дональда Трампа, скорее всего, будет "давить" на Европу для частичного снятия санкций с России, но европейцы буду неуступчивы, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В четверг министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти в Вашингтоне готовы как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров по конфликту на Украине. В пятницу газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с европейскими дипломатами сообщила, что Штаты допускают "ограниченное" ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные для руководства в Вашингтоне.
Рубио допустил смягчение антироссийских санкций
Вчера, 10:02
«
"Скорее всего, американцы будут давить, но европейцы год-два могут быть неуступчивы… Европейцы еще будут по такому эффекту, как сказать, инерции, скорее всего, поддерживать год-два Украину, при этом следить, как будут складываться отношения Трампа и американских элит. Они ждут, что "вашингтонское болото" поглотит Трампа, и он, в итоге, скатится в такую же русофобию, как и при первом своем президентском сроке", - сказал РИА Новости Блохин.
Снятие или ослабление санкций со стороны США не так выгодно для России, поскольку товарооборот между странами крайне невелик, объяснил эксперт.
«
"Экономическая взаимозависимость была как раз между Россией и Европой, которую американцы разрушили, а сегодня вот эта евробюрократия, во-первых, ненавидит Трампа, а еще сильнее ненавидит Россию. И она (евробюрократия - ред.) сейчас демонстрирует то, что они (европейские власти - ред.) хотят поддерживать Украину, поэтому, скорее всего, здесь проблема будет как раз уже в отношениях между США и Европой", - добавил Блохин.
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России
20 февраля, 11:27
Первые антироссийские санкции Евросоюз ввел в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов России. С 2022 года санкционное давление на РФ со стороны Запада усилилось. Руководство в Москве приняло ответные меры, взяло курс на импортозамещение и неоднократно повторяло, что разговаривать с Российской Федерацией на языке санкций контрпродуктивно.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.