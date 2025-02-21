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США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт - РИА Новости, 21.02.2025
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16:38 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000851514.html
США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт
США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт - РИА Новости, 21.02.2025
США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт
Правительство президента США Дональда Трампа, скорее всего, будет "давить" на Европу для частичного снятия санкций с России, но европейцы буду неуступчивы,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:38:00+03:00
2025-02-21T16:38:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
скотт бессент
марко рубио
российская академия наук
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство президента США Дональда Трампа, скорее всего, будет "давить" на Европу для частичного снятия санкций с России, но европейцы буду неуступчивы, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. В четверг министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти в Вашингтоне готовы как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров по конфликту на Украине. В пятницу газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с европейскими дипломатами сообщила, что Штаты допускают "ограниченное" ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные для руководства в Вашингтоне. "Скорее всего, американцы будут давить, но европейцы год-два могут быть неуступчивы… Европейцы еще будут по такому эффекту, как сказать, инерции, скорее всего, поддерживать год-два Украину, при этом следить, как будут складываться отношения Трампа и американских элит. Они ждут, что "вашингтонское болото" поглотит Трампа, и он, в итоге, скатится в такую же русофобию, как и при первом своем президентском сроке", - сказал РИА Новости Блохин. Снятие или ослабление санкций со стороны США не так выгодно для России, поскольку товарооборот между странами крайне невелик, объяснил эксперт. "Экономическая взаимозависимость была как раз между Россией и Европой, которую американцы разрушили, а сегодня вот эта евробюрократия, во-первых, ненавидит Трампа, а еще сильнее ненавидит Россию. И она (евробюрократия - ред.) сейчас демонстрирует то, что они (европейские власти - ред.) хотят поддерживать Украину, поэтому, скорее всего, здесь проблема будет как раз уже в отношениях между США и Европой", - добавил Блохин. Первые антироссийские санкции Евросоюз ввел в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов России. С 2022 года санкционное давление на РФ со стороны Запада усилилось. Руководство в Москве приняло ответные меры, взяло курс на импортозамещение и неоднократно повторяло, что разговаривать с Российской Федерацией на языке санкций контрпродуктивно. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250221/rubio-2000716602.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, скотт бессент, марко рубио, российская академия наук, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Марко Рубио, Российская академия наук, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт

Политолог Блохин: США будут давить на Европу для снятия санкций с России

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правительство президента США Дональда Трампа, скорее всего, будет "давить" на Европу для частичного снятия санкций с России, но европейцы буду неуступчивы, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
В четверг министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти в Вашингтоне готовы как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров по конфликту на Украине. В пятницу газета New York Times со ссылкой на данные о разговоре госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с европейскими дипломатами сообщила, что Штаты допускают "ограниченное" ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные для руководства в Вашингтоне.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Рубио допустил смягчение антироссийских санкций
Вчера, 10:02
«
"Скорее всего, американцы будут давить, но европейцы год-два могут быть неуступчивы… Европейцы еще будут по такому эффекту, как сказать, инерции, скорее всего, поддерживать год-два Украину, при этом следить, как будут складываться отношения Трампа и американских элит. Они ждут, что "вашингтонское болото" поглотит Трампа, и он, в итоге, скатится в такую же русофобию, как и при первом своем президентском сроке", - сказал РИА Новости Блохин.
Снятие или ослабление санкций со стороны США не так выгодно для России, поскольку товарооборот между странами крайне невелик, объяснил эксперт.
«
"Экономическая взаимозависимость была как раз между Россией и Европой, которую американцы разрушили, а сегодня вот эта евробюрократия, во-первых, ненавидит Трампа, а еще сильнее ненавидит Россию. И она (евробюрократия - ред.) сейчас демонстрирует то, что они (европейские власти - ред.) хотят поддерживать Украину, поэтому, скорее всего, здесь проблема будет как раз уже в отношениях между США и Европой", - добавил Блохин.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России
20 февраля, 11:27
Первые антироссийские санкции Евросоюз ввел в 2014 году. Они направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов России. С 2022 года санкционное давление на РФ со стороны Запада усилилось. Руководство в Москве приняло ответные меры, взяло курс на импортозамещение и неоднократно повторяло, что разговаривать с Российской Федерацией на языке санкций контрпродуктивно.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Сийярто надеется, что об антироссийских санкциях "можно будет забыть"
19 февраля, 12:17
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампСкотт БессентМарко РубиоРоссийская академия наукПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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