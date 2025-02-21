Рейтинг@Mail.ru
Рябков призвал наращивать динамику контактов с США - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 21.02.2025 (обновлено: 19:00 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ryabkov-2000895579.html
Рябков призвал наращивать динамику контактов с США
Рябков призвал наращивать динамику контактов с США - РИА Новости, 21.02.2025
Рябков призвал наращивать динамику контактов с США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал аккредитованных в России послов государств БРИКС о ситуации в российско-американском диалоге, акцентировав... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:59:00+03:00
2025-02-21T19:00:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
сергей лавров
владимир путин
брикс
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал аккредитованных в России послов государств БРИКС о ситуации в российско-американском диалоге, акцентировав необходимость наращивать динамику контактов между Москвой и Вашингтоном по двусторонним вопросам, сообщили в российском дипведомстве. "Сергей Рябков провел брифинг для аккредитованных в Москве глав дипмиссий стран БРИКС, в ходе которого проинформировал о ситуации в российско-американском диалоге в свете двусторонних контактов последнего времени. Акцентировалась необходимость наращивать динамику контактов между Россией и США по вопросам двустороннего характера, рассмотренным в ходе телефонных бесед последних дней и состоявшихся в Эр-Рияде переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что Москва подтвердила готовность поддерживать контакты с БРИКС по профильной тематике. "Участники выразили понимание и поддержку усилий по урегулированию на Украине и снятию "раздражителей" в российско-американских отношениях", - сообщили в МИД. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863682.html
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000859795.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, сергей лавров, владимир путин, брикс, дональд трамп, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС, Дональд Трамп, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков призвал наращивать динамику контактов с США

Рябков уведомил послов БРИКС о необходимости наращивать динамику контактов с США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал аккредитованных в России послов государств БРИКС о ситуации в российско-американском диалоге, акцентировав необходимость наращивать динамику контактов между Москвой и Вашингтоном по двусторонним вопросам, сообщили в российском дипведомстве.
"Сергей Рябков провел брифинг для аккредитованных в Москве глав дипмиссий стран БРИКС, в ходе которого проинформировал о ситуации в российско-американском диалоге в свете двусторонних контактов последнего времени. Акцентировалась необходимость наращивать динамику контактов между Россией и США по вопросам двустороннего характера, рассмотренным в ходе телефонных бесед последних дней и состоявшихся в Эр-Рияде переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Запад воспринял переговоры России и США как предательство, заявил Лавров
Вчера, 17:17
В ведомстве добавили, что Москва подтвердила готовность поддерживать контакты с БРИКС по профильной тематике.
"Участники выразили понимание и поддержку усилий по урегулированию на Украине и снятию "раздражителей" в российско-американских отношениях", - сообщили в МИД.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа
Вчера, 17:16
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров счел отказ США поддержать антироссийскую резолюцию ООН прагматичным
Вчера, 17:09
 
РоссияСШАСергей РябковСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКСДональд ТрампВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала