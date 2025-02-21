Рябков призвал наращивать динамику контактов с США
Рябков уведомил послов БРИКС о необходимости наращивать динамику контактов с США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал аккредитованных в России послов государств БРИКС о ситуации в российско-американском диалоге, акцентировав необходимость наращивать динамику контактов между Москвой и Вашингтоном по двусторонним вопросам, сообщили в российском дипведомстве.
"Сергей Рябков провел брифинг для аккредитованных в Москве глав дипмиссий стран БРИКС, в ходе которого проинформировал о ситуации в российско-американском диалоге в свете двусторонних контактов последнего времени. Акцентировалась необходимость наращивать динамику контактов между Россией и США по вопросам двустороннего характера, рассмотренным в ходе телефонных бесед последних дней и состоявшихся в Эр-Рияде переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В ведомстве добавили, что Москва подтвердила готовность поддерживать контакты с БРИКС по профильной тематике.
"Участники выразили понимание и поддержку усилий по урегулированию на Украине и снятию "раздражителей" в российско-американских отношениях", - сообщили в МИД.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.