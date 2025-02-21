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Россия остается глобальной державой, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
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07:17 21.02.2025 (обновлено: 08:54 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000696153.html
Россия остается глобальной державой, заявил Рубио
Россия остается глобальной державой, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
Россия остается глобальной державой, заявил Рубио
Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:17:00+03:00
2025-02-21T08:54:00+03:00
россия
сша
в мире
марко рубио
москва
государственный департамент сша
сергей лавров
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X."В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава. Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе. Нам необходимо иметь какую-то коммуникацию с ними", — сказал он.По его словам, США должны поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.&quot;Первым шагом должно стать восстановление работы нашего посольства в Москве, которое сейчас едва функционирует&quot;, — отметил Рубио.Он подчеркнул, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций, таких как вопросы безопасности и судьбы задержанных американцев.Глава Госдепа также заявил, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения.“Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — пояснил он.Рубио добавил, что на встрече в Эр-Рияде не поднимался вопрос снятия санкций с России, так как дискуссии пока не достигли этой стадии.Возобновление общенияВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html
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россия, сша, в мире, марко рубио, москва, государственный департамент сша, сергей лавров, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, В мире, Марко Рубио, Москва, Государственный департамент США, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия остается глобальной державой, заявил Рубио

Рубио: Россия остается глобальной державой с влиянием в ключевых регионах

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X.
"В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава. Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе. Нам необходимо иметь какую-то коммуникацию с ними", — сказал он.
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По его словам, США должны поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.
«

"Первым шагом должно стать восстановление работы нашего посольства в Москве, которое сейчас едва функционирует", — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций, таких как вопросы безопасности и судьбы задержанных американцев.
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Глава Госдепа также заявил, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения.
«

“Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — пояснил он.

Рубио добавил, что на встрече в Эр-Рияде не поднимался вопрос снятия санкций с России, так как дискуссии пока не достигли этой стадии.
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Возобновление общения

Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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РоссияСШАВ миреМарко РубиоМоскваГосударственный департамент СШАСергей ЛавровЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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