https://ria.ru/20250221/rubio-2000696153.html

Россия остается глобальной державой, заявил Рубио

Россия остается глобальной державой, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025

Россия остается глобальной державой, заявил Рубио

Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:17:00+03:00

2025-02-21T07:17:00+03:00

2025-02-21T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вашингтону необходимо поддерживать канал коммуникации с Москвой, поскольку Россия остается глобальной державой, заявил глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X."В конце концов, нравится нам это или нет, но Россия — это держава, глобальная держава. Они имеют влияние в Сирии, они вовлечены в Ближний Восток, даже в Западном полушарии, конечно же, в Европе. Нам необходимо иметь какую-то коммуникацию с ними", — сказал он.По его словам, США должны поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия."Первым шагом должно стать восстановление работы нашего посольства в Москве, которое сейчас едва функционирует", — отметил Рубио.Он подчеркнул, что дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций, таких как вопросы безопасности и судьбы задержанных американцев.Глава Госдепа также заявил, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения.“Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — пояснил он.Рубио добавил, что на встрече в Эр-Рияде не поднимался вопрос снятия санкций с России, так как дискуссии пока не достигли этой стадии.Возобновление общенияВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250220/lavrov-2000659475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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