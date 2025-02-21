Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию
Многие иностранные автопроизводители предусмотрели опцию выкупа активов в России
Производственная линия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многие иностранные автопроизводители, владевшие производственными мощностями в России, при уходе из страны предусмотрели опцион обратного выкупа российских активов, выяснило РИА Новости.
Ранее Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
10 сентября 2024, 03:30
Могут выкупить обратно
Иностранный автопром стал покидать российский рынок в 2022 году. Так, французская автомобильная группа Renault весной передала в государственную собственность 67,69% акций "АвтоВАЗа", перешедших ФГУП "НАМИ", и завод "Рено Россия", переданный правительству Москвы. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.
В четверг генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию.
Аналогичная ситуация с японским Nissan, который продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет.
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
19 февраля, 15:49
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в апреле 2023 года продал свои активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". Сделка также включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет.
Американский Ford Motor ушел с российского рынка в октябре 2022 года, продав группе "Соллерс" свою долю в 49% в совместном предприятии "Соллерс Форд" и сохранив возможность выкупа акций в течение пяти лет.
Наиболее короткий срок возможного возвращения у южнокорейского автопроизводителя Hyundai, который в начале 2024 года продал завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Hyundai Motor заявляла о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Песков прокомментировал возможное возвращение автоконцернов в Россию
14 ноября 2024, 14:10
Придется строить новое
На вопрос, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому с учетом того, что многие мощности уже заняты, на днях ответил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
По его словам, Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за все придется платить. Как именно, министр не уточнил, сказав лишь, что Минпромторг будет готовить свое видение этого, "когда будет соответствующее поручение".
В отличие от вышеперечисленных компаний, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen были проданы весной 2023 года без опциона обратного выкупа. Покупателем автомобильного завода в Калуге стало ООО "Арт-Финанс" (материнская компания ООО "АГР", бывшего ООО "Фольксваген Груп Рус").
В четверг "АГР Холдинг" объявил, что подписал с китайской компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге новых российских автомобилей бренда Tenet.
Есть ли какие-то опции на возвращение активов еще у ряда зарубежных автоконцернов, из официальных источников до конца не понятно. Например, в апреле 2024 года российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi - "Митсубиси Моторс Рус" - расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на калужском заводе "ПСМА Рус", выплатив заводу почти 3 миллиарда рублей компенсации.