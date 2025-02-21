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Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
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03:12 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 21.02.2025
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию
Многие иностранные автопроизводители, владевшие производственными мощностями в России, при уходе из страны предусмотрели опцион обратного выкупа российских... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:12:00+03:00
2025-02-21T03:12:00+03:00
экономика
авто
россия
санкт-петербург
калуга
денис мантуров
антон алиханов
renault s.a
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многие иностранные автопроизводители, владевшие производственными мощностями в России, при уходе из страны предусмотрели опцион обратного выкупа российских активов, выяснило РИА Новости. Ранее Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. Могут выкупить обратно Иностранный автопром стал покидать российский рынок в 2022 году. Так, французская автомобильная группа Renault весной передала в государственную собственность 67,69% акций "АвтоВАЗа", перешедших ФГУП "НАМИ", и завод "Рено Россия", переданный правительству Москвы. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. В четверг генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Аналогичная ситуация с японским Nissan, который продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в апреле 2023 года продал свои активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". Сделка также включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет. Американский Ford Motor ушел с российского рынка в октябре 2022 года, продав группе "Соллерс" свою долю в 49% в совместном предприятии "Соллерс Форд" и сохранив возможность выкупа акций в течение пяти лет. Наиболее короткий срок возможного возвращения у южнокорейского автопроизводителя Hyundai, который в начале 2024 года продал завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Hyundai Motor заявляла о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи. Придется строить новое На вопрос, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому с учетом того, что многие мощности уже заняты, на днях ответил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за все придется платить. Как именно, министр не уточнил, сказав лишь, что Минпромторг будет готовить свое видение этого, "когда будет соответствующее поручение". В отличие от вышеперечисленных компаний, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen были проданы весной 2023 года без опциона обратного выкупа. Покупателем автомобильного завода в Калуге стало ООО "Арт-Финанс" (материнская компания ООО "АГР", бывшего ООО "Фольксваген Груп Рус"). В четверг "АГР Холдинг" объявил, что подписал с китайской компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге новых российских автомобилей бренда Tenet. Также без возможности обратного выкупа в 2023 году были проданы активы японской Toyota и шведского Volvo. Автомобильный завод японцев в Санкт-Петербурге купил ФГУП "НАМИ", а владельцем шведского производства стал российский инвестор. Есть ли какие-то опции на возвращение активов еще у ряда зарубежных автоконцернов, из официальных источников до конца не понятно. Например, в апреле 2024 года российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi - "Митсубиси Моторс Рус" - расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на калужском заводе "ПСМА Рус", выплатив заводу почти 3 миллиарда рублей компенсации.
https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html
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https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html
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санкт-петербург
калуга
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экономика, авто, россия, санкт-петербург, калуга, денис мантуров, антон алиханов, renault s.a, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, renault clio, hyundai genesis, hyundai creta
Экономика, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Калуга, Денис Мантуров, Антон Алиханов, Renault S.A, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", АвтоВАЗ, Renault Clio, Hyundai Genesis, Hyundai Creta
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию

Многие иностранные автопроизводители предусмотрели опцию выкупа активов в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПроизводственная линия
Производственная линия - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многие иностранные автопроизводители, владевшие производственными мощностями в России, при уходе из страны предусмотрели опцион обратного выкупа российских активов, выяснило РИА Новости.
Ранее Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.
Первый вице-премьер Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Мантуров оценил возможность возвращения "хлопнувших дверью" автоконцернов
10 сентября 2024, 03:30

Могут выкупить обратно

Иностранный автопром стал покидать российский рынок в 2022 году. Так, французская автомобильная группа Renault весной передала в государственную собственность 67,69% акций "АвтоВАЗа", перешедших ФГУП "НАМИ", и завод "Рено Россия", переданный правительству Москвы. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.
В четверг генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию.
Аналогичная ситуация с японским Nissan, который продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет.
Торговый зал в фирменном салоне Samsung Electronics - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ сообщили плохие новости ушедшим из России брендам
19 февраля, 15:49
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в апреле 2023 года продал свои активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". Сделка также включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет.
Американский Ford Motor ушел с российского рынка в октябре 2022 года, продав группе "Соллерс" свою долю в 49% в совместном предприятии "Соллерс Форд" и сохранив возможность выкупа акций в течение пяти лет.
Наиболее короткий срок возможного возвращения у южнокорейского автопроизводителя Hyundai, который в начале 2024 года продал завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Hyundai Motor заявляла о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Песков прокомментировал возможное возвращение автоконцернов в Россию
14 ноября 2024, 14:10

Придется строить новое

На вопрос, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому с учетом того, что многие мощности уже заняты, на днях ответил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
По его словам, Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за все придется платить. Как именно, министр не уточнил, сказав лишь, что Минпромторг будет готовить свое видение этого, "когда будет соответствующее поручение".
Логотип Renault - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Renault не исключает возвращения на российский рынок, пишут СМИ
Вчера, 17:22
В отличие от вышеперечисленных компаний, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen были проданы весной 2023 года без опциона обратного выкупа. Покупателем автомобильного завода в Калуге стало ООО "Арт-Финанс" (материнская компания ООО "АГР", бывшего ООО "Фольксваген Груп Рус").
В четверг "АГР Холдинг" объявил, что подписал с китайской компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге новых российских автомобилей бренда Tenet.
Также без возможности обратного выкупа в 2023 году были проданы активы японской Toyota и шведского Volvo. Автомобильный завод японцев в Санкт-Петербурге купил ФГУП "НАМИ", а владельцем шведского производства стал российский инвестор.
Есть ли какие-то опции на возвращение активов еще у ряда зарубежных автоконцернов, из официальных источников до конца не понятно. Например, в апреле 2024 года российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi - "Митсубиси Моторс Рус" - расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на калужском заводе "ПСМА Рус", выплатив заводу почти 3 миллиарда рублей компенсации.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие бренды, заявил Алиханов
Вчера, 15:09
 
ЭкономикаАвтоРоссияСанкт-ПетербургКалугаДенис МантуровАнтон АлихановRenault S.AНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"АвтоВАЗRenault ClioHyundai GenesisHyundai Creta
 
 
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