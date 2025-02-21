https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html

Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию

Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 21.02.2025

Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию

Многие иностранные автопроизводители, владевшие производственными мощностями в России, при уходе из страны предусмотрели опцион обратного выкупа российских... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:12:00+03:00

2025-02-21T03:12:00+03:00

2025-02-21T03:12:00+03:00

экономика

авто

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калуга

денис мантуров

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Многие иностранные автопроизводители, владевшие производственными мощностями в России, при уходе из страны предусмотрели опцион обратного выкупа российских активов, выяснило РИА Новости. Ранее Telegram-каналы начали писать со ссылкой на источники о планах ряда иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. Могут выкупить обратно Иностранный автопром стал покидать российский рынок в 2022 году. Так, французская автомобильная группа Renault весной передала в государственную собственность 67,69% акций "АвтоВАЗа", перешедших ФГУП "НАМИ", и завод "Рено Россия", переданный правительству Москвы. Сделка предусматривала опцион на обратный выкуп Renault своей доли в "АвтоВАЗе" в течение шести лет. В четверг генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что компания не исключает возвращения в Россию. Аналогичная ситуация с японским Nissan, который продал все российские активы, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП "НАМИ" в октябре 2022 года, сохранив за собой право выкупа в течение шести лет. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz в апреле 2023 года продал свои активы в России, в числе которых завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания, автомобильному дилеру "Автодом". Сделка также включала в себя опцион на обратный выкуп завода в течение шести лет. Американский Ford Motor ушел с российского рынка в октябре 2022 года, продав группе "Соллерс" свою долю в 49% в совместном предприятии "Соллерс Форд" и сохранив возможность выкупа акций в течение пяти лет. Наиболее короткий срок возможного возвращения у южнокорейского автопроизводителя Hyundai, который в начале 2024 года продал завод в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс", материнской компании ООО "АГР". Hyundai Motor заявляла о возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи. Придется строить новое На вопрос, найдется ли место ушедшему зарубежному автопрому с учетом того, что многие мощности уже заняты, на днях ответил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за все придется платить. Как именно, министр не уточнил, сказав лишь, что Минпромторг будет готовить свое видение этого, "когда будет соответствующее поручение". В отличие от вышеперечисленных компаний, российские активы немецкого автоконцерна Volkswagen были проданы весной 2023 года без опциона обратного выкупа. Покупателем автомобильного завода в Калуге стало ООО "Арт-Финанс" (материнская компания ООО "АГР", бывшего ООО "Фольксваген Груп Рус"). В четверг "АГР Холдинг" объявил, что подписал с китайской компанией Defetoo соглашение о технологическом партнерстве по производству на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге новых российских автомобилей бренда Tenet. Также без возможности обратного выкупа в 2023 году были проданы активы японской Toyota и шведского Volvo. Автомобильный завод японцев в Санкт-Петербурге купил ФГУП "НАМИ", а владельцем шведского производства стал российский инвестор. Есть ли какие-то опции на возвращение активов еще у ряда зарубежных автоконцернов, из официальных источников до конца не понятно. Например, в апреле 2024 года российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi - "Митсубиси Моторс Рус" - расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на калужском заводе "ПСМА Рус", выплатив заводу почти 3 миллиарда рублей компенсации.

https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html

https://ria.ru/20250220/rynok-2000610268.html

https://ria.ru/20250220/avtoprom-2000566822.html

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калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, санкт-петербург, калуга, денис мантуров, антон алиханов, renault s.a, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", автоваз, renault clio, hyundai genesis, hyundai creta