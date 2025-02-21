https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html

"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток

"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток - РИА Новости, 21.02.2025

"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток

"Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику,... РИА Новости, 21.02.2025

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безопасность

технологии

ближний восток

абу-даби

оаэ

александр михеев

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику, техническим характеристикам и возможности совместной разработки систем и агрегатов, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. "Рособоронэкспорт" продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал Михеев. Он также сообщил, что проводятся консультации и по совместной разработке самолета пятого поколения на базе уникальных технологий, примененных в российском истребителе Су-57Э. Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html

https://ria.ru/20240905/istrebitel-1970666126.html

ближний восток

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, ближний восток, абу-даби, оаэ, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, су-57э