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"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток - РИА Новости, 21.02.2025
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02:53 21.02.2025 (обновлено: 02:54 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток - РИА Новости, 21.02.2025
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток
"Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T02:53:00+03:00
2025-02-21T02:54:00+03:00
безопасность
технологии
ближний восток
абу-даби
оаэ
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику, техническим характеристикам и возможности совместной разработки систем и агрегатов, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. "Рособоронэкспорт" продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал Михеев. Он также сообщил, что проводятся консультации и по совместной разработке самолета пятого поколения на базе уникальных технологий, примененных в российском истребителе Су-57Э. Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html
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ближний восток
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безопасность, технологии, ближний восток, абу-даби, оаэ, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, су-57э
Безопасность, Технологии, Ближний Восток, Абу-Даби, ОАЭ, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Су-57Э
"Рособоронэкспорт" продвигает Checkmate на Ближний Восток

Рособоронэкспорт продвигает легкий самолет Checkmate в страны Ближнего Востока

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Презентация нового военного самолета Checkmate. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" продвигает легкий тактический самолет Checkmate пятого поколения в том числе в страны Ближнего Востока, проводятся консультации по облику, техническим характеристикам и возможности совместной разработки систем и агрегатов, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.
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Вчера, 02:25
"Рособоронэкспорт" продолжает работу по продвижению легкого тактического самолета Checkmate в том числе в странах Ближнего Востока, которые стремятся к промышленной независимости и хотят работать в том числе в формате технологического партнерства. Мы проводим с ними консультации по облику и техническим характеристикам такого самолета нового поколения, в создании которого они хотели бы принимать участие. В ходе консультаций мы обсуждаем возможности совместной разработки и интеграции передовых бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения", - сказал Михеев.
Он также сообщил, что проводятся консультации и по совместной разработке самолета пятого поколения на базе уникальных технологий, примененных в российском истребителе Су-57Э.
Легкий тактический самолет Checkmate (Су-75) пятого поколения разработки "Сухого" был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
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БезопасностьТехнологииБлижний ВостокАбу-ДабиОАЭАлександр МихеевРособоронэкспортРостехСу-57Э
 
 
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