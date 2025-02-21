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РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции АПК

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции АПК - РИА Новости, 21.02.2025

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции АПК

Прием заявок на участие в отборе по предоставлению господдержки на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК начнет с 27 февраля на платформе "Мой... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T22:10:00+03:00

2025-02-21T22:10:00+03:00

2025-02-21T22:10:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прием заявок на участие в отборе по предоставлению господдержки на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК начнет с 27 февраля на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."27 февраля 2025 года в 9.00 (мск) стартует прием заявок российских экспортеров на участие в отборе в целях предоставления поддержки на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК. Подать заявку экспортеры смогут на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Российский экспортный центр выступает агентом правительства РФ, реализующим данную меру поддержки. РЭЦ будет принимать заявки от компаний на компенсацию затрат по поставкам, осуществленным в III и IV кварталах 2024 года, а также в I и II кварталах 2025 года. Бюджет программы на 2025 год составляет 5 миллиардов рублей, возможно увеличение лимитов.Правила и порядок получения господдержки расскажут специалисты РЭЦ 25 февраля в 10.00 (мск) на вебинаре. Подключиться к консультации можно будет на сайте центра: ID мероприятия: 938-718-078, пароль: 458423.В этом году Минсельхоз России внес изменения в программу компенсации транспортных расходов на экспорт продукции АПК. Так, экспортеры смогут компенсировать до 100% понесенных логистических затрат по поставкам приоритетной (молочной) продукции, до 50% затрат — по поставкам в наименее развитые страны и до 25% затрат — по остальным поставкам. Компенсировать можно затраты на транспортировку, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, а также несколькими из указанных видов транспорта. Максимальный размер поддержки для одной организации не устанавливается, однако он не должен превышать одной трети от стоимости отгруженной продукции.Также в рамках данной меры поддержки предусмотрено распределение объемов господдержки по группам продукции АПК (перечень групп продукции установлен решением о порядке предоставления субсидии), с возможностью перераспределения средств между группами продукции в случае наличия неиспользованных остатков. Так, 67% бюджета будет направлено на группу основной продукции (мясную, рыбную, овощную, кондитерскую и др.), 24% — на подсолнечное масло наливом, 6% — на зернобобовую продукцию и 3% — на молочную продукцию."Задача РЭЦ — обеспечить все необходимые условия для успешной реализации нашей продукции на международных рынках. Государственные программы поддержки экспорта направлены на активизацию экспортных поставок и развитие агропромышленного комплекса, что делает нашу продукцию более доступной за пределами страны. Именно эти виды поддержки являются одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов для стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности российских товаров", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.После подачи заявки экспортером, сервис на платформе "Мой экспорт" автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании установленным требованиям для участия в отборе. После завершения проверки данных, РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о возможности предоставления государственной поддержки и направляет его в министерство сельского хозяйства России для принятия окончательного решения и выплаты поддержки.Прием заявок продлится до 18.00 (мск) 15 августа 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)