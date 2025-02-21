https://ria.ru/20250221/rets-2000901942.html
РЭЦ откроет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции
РЭЦ откроет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции - РИА Новости, 21.02.2025
РЭЦ откроет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции
Прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции начнется 28 февраля в 9.00 (мск), сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:34:00+03:00
2025-02-21T19:34:00+03:00
2025-02-21T19:34:00+03:00
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции начнется 28 февраля в 9.00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующее объявление опубликовал Минпромторг России. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом Правительства, реализующим данную меру поддержки.Подать заявку на получение господдержки экспортеры могут на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 24 марта 2025 года", - говорится в сообщении.26 февраля в 10.00 (мск) специалисты Российского экспортного центра проведут вебинар, где разъяснят правила и порядок получения господдержки - ID мероприятия: 504-914-546, пароль: 637763."Напомним, в этом году предоставление господдержки осуществляется по результатам конкурса исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок", - добавляют в РЭЦ.Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных стран. Компании, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, смогут компенсировать до 30% расходов.Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 миллионов рублей.Узнать детали программы и посмотреть разбор процесса подачи заявки можно на сайте РЭЦ на странице "Господдержка. Транспортировка промышленных товаров".
https://ria.ru/20250221/gospodderzhka-2000900720.html
https://ria.ru/20250221/rets-2000900267.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэб.рф (вэб)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
РЭЦ откроет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции
РЭЦ откроет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки промпродукции
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат экспортеров на транспортировку промышленной продукции начнется 28 февраля в 9.00 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Соответствующее объявление опубликовал Минпромторг России. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом Правительства, реализующим данную меру поддержки.
Подать заявку на получение господдержки экспортеры могут на цифровой платформе "Мой экспорт". Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 24 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
26 февраля в 10.00 (мск) специалисты Российского экспортного центра проведут вебинар, где разъяснят правила и порядок получения господдержки - ID мероприятия: 504-914-546, пароль: 637763.
"Напомним, в этом году предоставление господдержки осуществляется по результатам конкурса исходя из заявленных компаниями показателей результативности по наращиванию экспортных поставок", - добавляют в РЭЦ
.
Бизнес сможет компенсировать до 60% затрат на транспортировку промышленной продукции за рубеж, за исключением недружественных стран. Компании, осуществляющие поставки продукции лесопромышленного комплекса из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, смогут компенсировать до 30% расходов.
Предельный размер компенсации на одну компанию составит 200 миллионов рублей.
Узнать детали программы и посмотреть разбор процесса подачи заявки можно на сайте РЭЦ на странице "Господдержка. Транспортировка промышленных товаров".