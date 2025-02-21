https://ria.ru/20250221/rets-2000900267.html

РЭЦ принял участие в заседании оперштаба и коллегии Минэкономики Татарстана

РЭЦ принял участие в заседании оперштаба и коллегии Минэкономики Татарстана - РИА Новости, 21.02.2025

РЭЦ принял участие в заседании оперштаба и коллегии Минэкономики Татарстана

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в совместном заседании оперативного штаба и коллегии Министерства экономики Республики Татарстан,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:20:00+03:00

2025-02-21T19:20:00+03:00

2025-02-21T19:20:00+03:00

экономика

республика татарстан (татарстан)

казань

рустам минниханов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в совместном заседании оперативного штаба и коллегии Министерства экономики Республики Татарстан, сообщает центр."В Казани 21 февраля на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялось ежегодное совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан и коллеги Министерства экономики Республики Татарстан с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и представителей федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений", - говорится в сообщении.Директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов рассказал об основных направлениях деятельности центра, осветив перспективы развития организации, ее актуальную систему поддержки экспорта ННЭ и роль в развитии экспортного потенциала регионов.Отдельное внимание было уделено сотрудничеству РЭЦ и Республики Татарстан. В частности, в 2024 году РЭЦ оказал местным компаниям около 2500 услуг. Республика Татарстан занимает первое место по уровню внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 - одного из показателей федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", реализация которого во многом является инфраструктурным фундаментом в развитии экспортной деятельности в Республике Татарстан.Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения, в ходе которой Олег Радионов был награжден Благодарностью Раиса Республики Татарстан.Делегация РЭЦ также провела встречу с представителями Минпромторга Республики Татарстан, на котором участники обсудили реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и обновленный Региональный экспортный стандарт.Кроме того, представители РЭЦ встретились с экспортно ориентированным предпринимательским сообществом Республики Татарстан. В рамках встречи руководитель Представительства РЭЦ в Нижнем Новгороде Артем Краснов сообщил бизнесу об инструментах поддержки экспортеров РЭЦ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, республика татарстан (татарстан), казань, рустам минниханов