https://ria.ru/20250221/rets-2000900267.html
РЭЦ принял участие в заседании оперштаба и коллегии Минэкономики Татарстана
РЭЦ принял участие в заседании оперштаба и коллегии Минэкономики Татарстана - РИА Новости, 21.02.2025
РЭЦ принял участие в заседании оперштаба и коллегии Минэкономики Татарстана
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в совместном заседании оперативного штаба и коллегии Министерства экономики Республики Татарстан,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:20:00+03:00
2025-02-21T19:20:00+03:00
2025-02-21T19:20:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в совместном заседании оперативного штаба и коллегии Министерства экономики Республики Татарстан, сообщает центр."В Казани 21 февраля на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялось ежегодное совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан и коллеги Министерства экономики Республики Татарстан с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и представителей федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений", - говорится в сообщении.Директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов рассказал об основных направлениях деятельности центра, осветив перспективы развития организации, ее актуальную систему поддержки экспорта ННЭ и роль в развитии экспортного потенциала регионов.Отдельное внимание было уделено сотрудничеству РЭЦ и Республики Татарстан. В частности, в 2024 году РЭЦ оказал местным компаниям около 2500 услуг. Республика Татарстан занимает первое место по уровню внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 - одного из показателей федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", реализация которого во многом является инфраструктурным фундаментом в развитии экспортной деятельности в Республике Татарстан.Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения, в ходе которой Олег Радионов был награжден Благодарностью Раиса Республики Татарстан.Делегация РЭЦ также провела встречу с представителями Минпромторга Республики Татарстан, на котором участники обсудили реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и обновленный Региональный экспортный стандарт.Кроме того, представители РЭЦ встретились с экспортно ориентированным предпринимательским сообществом Республики Татарстан. В рамках встречи руководитель Представительства РЭЦ в Нижнем Новгороде Артем Краснов сообщил бизнесу об инструментах поддержки экспортеров РЭЦ.
https://ria.ru/20250221/festival-yarmarka-2000848610.html
https://ria.ru/20250221/vystavka-2000726384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика татарстан (татарстан), казань, рустам минниханов
Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Рустам Минниханов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в совместном заседании оперативного штаба и коллегии Министерства экономики Республики Татарстан, сообщает центр.
"В Казани 21 февраля на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялось ежегодное совместное заседание Оперативного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Республике Татарстан
и коллеги Министерства экономики Республики Татарстан с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова
и представителей федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений", - говорится в сообщении.
Директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов рассказал об основных направлениях деятельности центра, осветив перспективы развития организации, ее актуальную систему поддержки экспорта ННЭ и роль в развитии экспортного потенциала регионов.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству РЭЦ и Республики Татарстан. В частности, в 2024 году РЭЦ оказал местным компаниям около 2500 услуг. Республика Татарстан занимает первое место по уровню внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 - одного из показателей федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", реализация которого во многом является инфраструктурным фундаментом в развитии экспортной деятельности в Республике Татарстан.
Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения, в ходе которой Олег Радионов был награжден Благодарностью Раиса Республики Татарстан.
Делегация РЭЦ также провела встречу с представителями Минпромторга Республики Татарстан, на котором участники обсудили реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и обновленный Региональный экспортный стандарт.
Кроме того, представители РЭЦ встретились с экспортно ориентированным предпринимательским сообществом Республики Татарстан. В рамках встречи руководитель Представительства РЭЦ в Нижнем Новгороде
Артем Краснов сообщил бизнесу об инструментах поддержки экспортеров РЭЦ.