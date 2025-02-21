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Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов
Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:53:00+03:00
2025-02-21T01:53:00+03:00
2025-02-21T01:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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владимир рогов
вооруженные силы украины
миг-29
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла подтвержденная информация от наших военных об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29", - сказал Рогов. По его словам, истребитель сбили над Днепропетровской областью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Безопасность
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов
Рогов: российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью