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Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/pvo-2000678311.html
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов
Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T01:53:00+03:00
2025-02-21T01:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
миг-29
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла подтвержденная информация от наших военных об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29", - сказал Рогов. По его словам, истребитель сбили над Днепропетровской областью.
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россия, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Безопасность
Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов

Рогов: российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 над Днепропетровской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Пришла подтвержденная информация от наших военных об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29", - сказал Рогов.
По его словам, истребитель сбили над Днепропетровской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныМиГ-29Безопасность
 
 
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