https://ria.ru/20250221/pvo-2000678311.html

Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов

Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025

Российская система ПВО уничтожила украинский МиГ-29, заявил Рогов

Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T01:53:00+03:00

2025-02-21T01:53:00+03:00

2025-02-21T01:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

миг-29

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российская система ПВО перехватила и уничтожила украинский истребитель МиГ-29, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Пришла подтвержденная информация от наших военных об уничтожении истребителя ВСУ МиГ-29", - сказал Рогов. По его словам, истребитель сбили над Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, миг-29, безопасность