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Путину рассказали об уникальной технологии "облегчения" венесуэльской нефти - РИА Новости, 21.02.2025
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Наука
 
22:13 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/putin-2000923613.html
Путину рассказали об уникальной технологии "облегчения" венесуэльской нефти
Путину рассказали об уникальной технологии "облегчения" венесуэльской нефти - РИА Новости, 21.02.2025
Путину рассказали об уникальной технологии "облегчения" венесуэльской нефти
Президенту России Владимиру Путину рассказали об уникальной российской технологии превращения гудрона в легкую нефть и топливо, которая позволит "облегчать" и... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T22:13:00+03:00
2025-02-21T22:13:00+03:00
наука
экономика
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российская академия наук
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали об уникальной российской технологии превращения гудрона в легкую нефть и топливо, которая позволит "облегчать" и тяжелую венесуэльскую нефть. Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве, а после посетил организованную в рамках форума выставку передовых разработок и достижений в области химии и новых материалов. Член-корреспондент РАН Антон Максимов представил президенту проект, который изначально финансировался Российским научным фондом как фундаментальный, но стал очень важным в прикладном плане. Цель этих исследований – превратить тяжелые остатки от нефти, называемые гудроном, в легкую нефть, а потом в топливо. Максимов упомянул, что в России остается 40 миллионов тонн гудрона ежегодно. "Нам удалось сделать, я бы сказал, уникальную технологию, с очень небольшим количеством катализатора, при сравнительно низких давлениях,.. которая позволяет такого рода продукты трансформировать в такие – собственно в моторное топливо", - рассказал ученый. Он отметил, что благодаря этой технологии можно конвертировать остаток нефти в топливо с конверсией 92-95%, что позволяет достигать очень высокой глубины переработки, при этом расход нефти на тонну топлива уменьшается. "А венесуэльскую нефть?", - поинтересовался Путин. Максимов подтвердил, что этот процесс хорошо бы подошел именно для переработки венесуэльской нефти - "чтобы превращать ее просто в легкие продукты, а дальше транспортировать".
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экономика, россия, москва, владимир путин, российская академия наук, российский научный фонд
Наука, Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Российская академия наук, Российский научный фонд
Путину рассказали об уникальной технологии "облегчения" венесуэльской нефти

Путину рассказали об уникальной технологии превращения гудрона в легкую нефть

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали об уникальной российской технологии превращения гудрона в легкую нефть и топливо, которая позволит "облегчать" и тяжелую венесуэльскую нефть.
Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве, а после посетил организованную в рамках форума выставку передовых разработок и достижений в области химии и новых материалов.
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Член-корреспондент РАН Антон Максимов представил президенту проект, который изначально финансировался Российским научным фондом как фундаментальный, но стал очень важным в прикладном плане. Цель этих исследований – превратить тяжелые остатки от нефти, называемые гудроном, в легкую нефть, а потом в топливо. Максимов упомянул, что в России остается 40 миллионов тонн гудрона ежегодно.
«
"Нам удалось сделать, я бы сказал, уникальную технологию, с очень небольшим количеством катализатора, при сравнительно низких давлениях,.. которая позволяет такого рода продукты трансформировать в такие – собственно в моторное топливо", - рассказал ученый.
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Он отметил, что благодаря этой технологии можно конвертировать остаток нефти в топливо с конверсией 92-95%, что позволяет достигать очень высокой глубины переработки, при этом расход нефти на тонну топлива уменьшается.
«
"А венесуэльскую нефть?", - поинтересовался Путин.
Максимов подтвердил, что этот процесс хорошо бы подошел именно для переработки венесуэльской нефти - "чтобы превращать ее просто в легкие продукты, а дальше транспортировать".
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