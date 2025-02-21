Путину рассказали об уникальной технологии "облегчения" венесуэльской нефти
Путину рассказали об уникальной технологии превращения гудрона в легкую нефть
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали об уникальной российской технологии превращения гудрона в легкую нефть и топливо, которая позволит "облегчать" и тяжелую венесуэльскую нефть.
Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве, а после посетил организованную в рамках форума выставку передовых разработок и достижений в области химии и новых материалов.
Член-корреспондент РАН Антон Максимов представил президенту проект, который изначально финансировался Российским научным фондом как фундаментальный, но стал очень важным в прикладном плане. Цель этих исследований – превратить тяжелые остатки от нефти, называемые гудроном, в легкую нефть, а потом в топливо. Максимов упомянул, что в России остается 40 миллионов тонн гудрона ежегодно.
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"Нам удалось сделать, я бы сказал, уникальную технологию, с очень небольшим количеством катализатора, при сравнительно низких давлениях,.. которая позволяет такого рода продукты трансформировать в такие – собственно в моторное топливо", - рассказал ученый.
Он отметил, что благодаря этой технологии можно конвертировать остаток нефти в топливо с конверсией 92-95%, что позволяет достигать очень высокой глубины переработки, при этом расход нефти на тонну топлива уменьшается.
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"А венесуэльскую нефть?", - поинтересовался Путин.
Максимов подтвердил, что этот процесс хорошо бы подошел именно для переработки венесуэльской нефти - "чтобы превращать ее просто в легкие продукты, а дальше транспортировать".