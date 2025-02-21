https://ria.ru/20250221/putin-2000919339.html

Путину рассказали о создании катализаторов для производства полипропилена

Путину рассказали о создании катализаторов для производства полипропилена - РИА Новости, 21.02.2025

Путину рассказали о создании катализаторов для производства полипропилена

Президенту России Владимиру Путину рассказали о создании отечественных катализаторов для производства полиэтилена и полипропилена, которые уже прошли испытания... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:36:00+03:00

2025-02-21T21:36:00+03:00

2025-02-21T21:36:00+03:00

экономика

технологии

россия

москва

казань

александр клименко

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали о создании отечественных катализаторов для производства полиэтилена и полипропилена, которые уже прошли испытания и не уступают зарубежным аналогам. Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий в Москве, а после посетил организованную в рамках форума выставку передовых разработок и достижений в области химии и новых материалов. Председатель экспертного совета по научным программам Российского научного фонда академик РАН Александр Клименко представил Путину несколько проектов. Один из них напрямую связан с производством таких популярных материалов, как полиэтилен и полипропилен, для создания которых требуются катализаторы. "Все катализаторы, которые до сих пор используются, они все, увы, зарубежные. Была поставлена задача сделать отечественный катализатор. Эта задача на сегодня успешно решена, эти катализаторы наши ученые сейчас изготовили. Катализаторы прошли опытно-промышленные испытания, показали себя прекрасно, они не уступают зарубежным аналогам. Речь сейчас уже должна идти о том, чтобы масштабировать это производство", - сказал Клименко. Говоря о масштабировании производства, он отметил, что у Российского научного фонда есть индустриальный партнер – компания "Сибур", которая берет на себя строительство фабрики в Казани. "Начнется строительство уже во втором квартале этого года. И там будет производиться более 1000 тонн в год катализаторов разных типов. Это с лихвой закроет все потребности, которые сегодня есть у нас в стране для предприятий нефтехимии, и даже мы сможем поставлять их на экспорт", - добавил Клименко. Он также рассказал Путину о проекте фонда в области микроэлектроники. Речь идет о разработке нового транзистора с уникальными характеристиками, который потребовался для модернизации приемно-передающих модулей систем навигации и телекоммуникаций. Клименко уточнил, что сейчас создан единый технологический процесс производства таких транзисторов, они надежны и прекрасно показали себя в работе в новых изделиях.

https://ria.ru/20250221/sobjanin-2000914490.html

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экономика, технологии, россия, москва, казань, александр клименко, владимир путин, российская академия наук, российский научный фонд, сибур холдинг