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Путин и Мирзиеев высоко оценили реализацию проектов в энергетике

Путин и Мирзиеев высоко оценили реализацию проектов в энергетике - РИА Новости, 21.02.2025

Путин и Мирзиеев высоко оценили реализацию проектов в энергетике

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре отметили успешную реализацию крупных совместных проектов в сферах РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:22:00+03:00

2025-02-21T13:22:00+03:00

2025-02-21T13:30:00+03:00

владимир путин

шавкат мирзиеев

узбекистан

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре отметили успешную реализацию крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленной кооперации, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры выразили удовлетворение позитивной динамикой двустороннего сотрудничества, которое активно развивается по всем направлениям. Отмечены существенный рост товарооборота, успешная реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации, продуктивные контакты между регионами", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны подтвердили обоюдную заинтересованность во всестороннем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран, активизации взаимодействия по линии правительств, профильных министерств и ведомств.

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владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия