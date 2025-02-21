https://ria.ru/20250221/putin-2000763197.html
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:41:00+03:00
2025-02-21T12:41:00+03:00
2025-02-21T12:52:00+03:00
политика
узбекистан
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры. Сообщения по разговору мы дадим в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Песков: Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым