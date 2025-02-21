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Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 21.02.2025
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12:41 21.02.2025 (обновлено: 12:52 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/putin-2000763197.html
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 21.02.2025
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:41:00+03:00
2025-02-21T12:52:00+03:00
политика
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры. Сообщения по разговору мы дадим в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам.
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политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Песков: Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Мирзиеевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры. Сообщения по разговору мы дадим в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаУзбекистанРоссияШавкат МирзиеевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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