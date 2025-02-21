https://ria.ru/20250221/putin-2000763197.html

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана - РИА Новости, 21.02.2025

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:41:00+03:00

2025-02-21T12:41:00+03:00

2025-02-21T12:52:00+03:00

политика

узбекистан

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дмитрий песков

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он провел только что телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Наши союзники и партнеры. Сообщения по разговору мы дадим в самое ближайшее время", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, дмитрий песков, владимир путин