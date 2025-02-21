Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к Путину
ВЦИОМ: 79,5% россиян доверяют Путину, 76,2% одобряют его работу
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Восемь из десяти (79,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 76,2% респондентов одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Путину доверяют 79,5% респондентов, недоверие выразили 16,3% опрошенных. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 61,4% россиян, не доверяют - 19,9%.
Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, деятельность президента одобряют 76,2% респондентов, не одобряют - 14,8%. Работу главы кабмина одобряют 52,3% опрошенных, неодобрение выразили 11,2%.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,1% россиян назвали "Единую Россию", 10,2% - КПРФ, 9,8% - ЛДПР, 6,4% - "Новые люди", 4,3% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 10,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-16 февраля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.