https://ria.ru/20250221/prigovor-2000847105.html
Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата
Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата - РИА Новости, 21.02.2025
Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата
Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:24:00+03:00
2025-02-21T16:24:00+03:00
2025-02-21T16:24:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца, упрекнувшего его в уходе в самоволку из страха участия в боевых действиях в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело Ткаченко слушалось в суде в закрытом режиме с мая прошлого года. Ему инкриминировали два эпизода статьи 337 (самовольное оставление части или места службы), часть 1 статьи 228 (незаконное приобретение наркотиков), пункт "е" части 2 статьи 105 (убийство), часть 3 статьи 30, пункты "а, е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство). "Ткаченко назначено 19 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, с мая 2023 года Ткаченко проходил службу по контракту в войсковой части, дислоцированной в Волгограде. В июле он лечился в больнице Минобороны, однако после выписки на службу не вернулся и "стал проводить время по своему усмотрению в Волгограде и Воронеже". Спустя почти три недели Ткаченко задержали в Воронеже, предположительно, во время покупки наркотиков и передали его в военную комендатуру. В сентябре Ткаченко снова ушел в самоволку, а спустя примерно месяц вернулся в часть, передислоцированную в Херсонскую область. По версии следствия, к исполнению обязанностей по военной службе он не приступил, а "продолжил праздно проводить время по своему усмотрению и употреблять спиртные напитки". Наконец, как полагает следствие, 8 октября фигурант выпивал с двумя сослуживцами, которые "стали высказывать претензии Ткаченко по поводу того, что последний самовольно оставил место службы, поскольку боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции". Обидевшись, Ткаченко попросил их выйти и, предположительно, выстрелил в них из автомата не менее 15 раз. Один из военных скончался, второй получил тяжёлые ранения.
https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html
https://ria.ru/20240809/nachalnik-1965159586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, воронеж, херсонская область , вооруженные силы рф
Происшествия, Волгоград, Воронеж, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата
Суд приговорил военнослужащего Ткаченко к 19 годам тюрьмы за убийство сослуживца
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца, упрекнувшего его в уходе в самоволку из страха участия в боевых действиях в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель суда.
Дело Ткаченко слушалось в суде в закрытом режиме с мая прошлого года. Ему инкриминировали два эпизода статьи 337 (самовольное оставление части или места службы), часть 1 статьи 228 (незаконное приобретение наркотиков), пункт "е" части 2 статьи 105 (убийство), часть 3 статьи 30, пункты "а, е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство).
"Ткаченко назначено 19 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, с мая 2023 года Ткаченко проходил службу по контракту в войсковой части, дислоцированной в Волгограде
. В июле он лечился в больнице Минобороны, однако после выписки на службу не вернулся и "стал проводить время по своему усмотрению в Волгограде и Воронеже". Спустя почти три недели Ткаченко задержали в Воронеже
, предположительно, во время покупки наркотиков и передали его в военную комендатуру.
В сентябре Ткаченко снова ушел в самоволку, а спустя примерно месяц вернулся в часть, передислоцированную в Херсонскую область
. По версии следствия, к исполнению обязанностей по военной службе он не приступил, а "продолжил праздно проводить время по своему усмотрению и употреблять спиртные напитки".
Наконец, как полагает следствие, 8 октября фигурант выпивал с двумя сослуживцами, которые "стали высказывать претензии Ткаченко по поводу того, что последний самовольно оставил место службы, поскольку боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции". Обидевшись, Ткаченко попросил их выйти и, предположительно, выстрелил в них из автомата не менее 15 раз. Один из военных скончался, второй получил тяжёлые ранения.