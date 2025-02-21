https://ria.ru/20250221/prigovor-2000847105.html

Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата

Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата - РИА Новости, 21.02.2025

Суд вынес приговор военному, расстрелявшему сослуживцев из автомата

Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:24:00+03:00

2025-02-21T16:24:00+03:00

2025-02-21T16:24:00+03:00

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы военнослужащего Александра Ткаченко, обвиняемого, в том числе, в убийстве сослуживца, упрекнувшего его в уходе в самоволку из страха участия в боевых действиях в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель суда. Дело Ткаченко слушалось в суде в закрытом режиме с мая прошлого года. Ему инкриминировали два эпизода статьи 337 (самовольное оставление части или места службы), часть 1 статьи 228 (незаконное приобретение наркотиков), пункт "е" части 2 статьи 105 (убийство), часть 3 статьи 30, пункты "а, е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство). "Ткаченко назначено 19 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства. По данным следствия, с мая 2023 года Ткаченко проходил службу по контракту в войсковой части, дислоцированной в Волгограде. В июле он лечился в больнице Минобороны, однако после выписки на службу не вернулся и "стал проводить время по своему усмотрению в Волгограде и Воронеже". Спустя почти три недели Ткаченко задержали в Воронеже, предположительно, во время покупки наркотиков и передали его в военную комендатуру. В сентябре Ткаченко снова ушел в самоволку, а спустя примерно месяц вернулся в часть, передислоцированную в Херсонскую область. По версии следствия, к исполнению обязанностей по военной службе он не приступил, а "продолжил праздно проводить время по своему усмотрению и употреблять спиртные напитки". Наконец, как полагает следствие, 8 октября фигурант выпивал с двумя сослуживцами, которые "стали высказывать претензии Ткаченко по поводу того, что последний самовольно оставил место службы, поскольку боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции". Обидевшись, Ткаченко попросил их выйти и, предположительно, выстрелил в них из автомата не менее 15 раз. Один из военных скончался, второй получил тяжёлые ранения.

https://ria.ru/20240913/osuzhdenie-1972410188.html

https://ria.ru/20240809/nachalnik-1965159586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, воронеж, херсонская область , вооруженные силы рф