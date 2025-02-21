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В Госдуме ответили на украинскую петицию по запрету русских песен - РИА Новости, 21.02.2025
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16:48 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/pesnya-2000854329.html
В Госдуме ответили на украинскую петицию по запрету русских песен
В Госдуме ответили на украинскую петицию по запрету русских песен - РИА Новости, 21.02.2025
В Госдуме ответили на украинскую петицию по запрету русских песен
Российским музыкальным сервисам следует максимально широко открыть доступ к своим ресурсам из-за границы в ответ на петицию Украины с призывом запретить песни... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:48:00+03:00
2025-02-21T16:48:00+03:00
в мире
украина
антон горелкин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российским музыкальным сервисам следует максимально широко открыть доступ к своим ресурсам из-за границы в ответ на петицию Украины с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах, заявил депутат Госдумы и зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.Петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах на Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть кабмин страны. Депутат Горелкин заметил, что Украина при отсутствии своих стриминговых сервисов может потребовать геоблокировку русских треков от Apple Music, Spotify и других сервисов. &quot;Эта история имеет шансы стать беспрецедентной: по национальному признаку музыкальный контент ни на одном музыкальном сервисе никогда не блокировался. Считаю, что правильный ответ на эту враждебную инициативу не должен быть симметричным. Российским музыкальным сервисам не нужно вычищать из своих баз треки на украинском языке. Напротив, им следует максимально широко открыть доступ к своим сервисам из-за границы&quot;, - написал Горелкин.Депутат привел в пример сервис "Яндекс.Музыка", который не открывается с территории Украины, выразив сожаление, так как лучше было бы, если бы на Украине "слушали и русскоязычные треки, и нашу специальную социальную рекламу", заключил он.
https://ria.ru/20241017/servis-1978438146.html
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в мире, украина, антон горелкин, госдума рф
В мире, Украина, Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме ответили на украинскую петицию по запрету русских песен

Депутат Горелкин призвал открыть доступ к российским сервисам из-за границы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российским музыкальным сервисам следует максимально широко открыть доступ к своим ресурсам из-за границы в ответ на петицию Украины с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах, заявил депутат Госдумы и зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах на Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей, теперь ее должен рассмотреть кабмин страны. Депутат Горелкин заметил, что Украина при отсутствии своих стриминговых сервисов может потребовать геоблокировку русских треков от Apple Music, Spotify и других сервисов.
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"Эта история имеет шансы стать беспрецедентной: по национальному признаку музыкальный контент ни на одном музыкальном сервисе никогда не блокировался. Считаю, что правильный ответ на эту враждебную инициативу не должен быть симметричным. Российским музыкальным сервисам не нужно вычищать из своих баз треки на украинском языке. Напротив, им следует максимально широко открыть доступ к своим сервисам из-за границы", - написал Горелкин.

Депутат привел в пример сервис "Яндекс.Музыка", который не открывается с территории Украины, выразив сожаление, так как лучше было бы, если бы на Украине "слушали и русскоязычные треки, и нашу специальную социальную рекламу", заключил он.
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