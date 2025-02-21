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Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 21.02.2025 (обновлено: 12:50 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peskov--2000764959.html
Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии
Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии - РИА Новости, 21.02.2025
Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:46:00+03:00
2025-02-21T12:50:00+03:00
россия
сша
швейцария
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по вопросу Украины."Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что представители США и России якобы "тайно" встречались в Швейцарии и вели неофициальные переговоры по вопросу Украины.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
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россия, сша, швейцария, в мире
Россия, США, Швейцария, В мире, Специальная военная операция на Украине
Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии

Песков заявил, что ничего не знает о тайных переговорах РФ и США в Швейцарии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по вопросу Украины.
"Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что представители США и России якобы "тайно" встречались в Швейцарии и вели неофициальные переговоры по вопросу Украины.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа
12:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАШвейцарияВ мире
 
 
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