https://ria.ru/20250221/peskov--2000764959.html

Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии

Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии - РИА Новости, 21.02.2025

Песков ответил на вопрос о тайных переговорах России и США в Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:46:00+03:00

2025-02-21T12:46:00+03:00

2025-02-21T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы прошедших "тайных" переговорах России и США в Швейцарии по вопросу Украины."Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что представители США и России якобы "тайно" встречались в Швейцарии и вели неофициальные переговоры по вопросу Украины.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности совместно решать проблемы и о подготовке новых встреч.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг вопросов, которые необходимо решить перед встречей глав государств.

https://ria.ru/20250221/peskov-2000764132.html

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