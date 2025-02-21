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Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:35 21.02.2025 (обновлено: 13:00 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peregovory-2000760513.html
Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры
Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры - РИА Новости, 21.02.2025
Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:35:00+03:00
2025-02-21T13:00:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
москва
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
александр лукашенко
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сообщает агентство Белта."Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США... Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны...", — приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес в ходе рабочей поездки в Минскую область.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
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в мире, вашингтон (штат), москва, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, александр лукашенко
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Александр Лукашенко, Специальная военная операция на Украине
Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры

Лукашенко: неясно, что США потребуют от РФ за прекращение конфликта на Украине

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сообщает агентство Белта.
"Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США... Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны...", — приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес в ходе рабочей поездки в Минскую область.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВашингтон (штат)МоскваУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеАлександр Лукашенко
 
 
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