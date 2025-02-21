https://ria.ru/20250221/peregovory-2000760513.html

Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры

Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры - РИА Новости, 21.02.2025

Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сообщает агентство Белта. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:35:00+03:00

2025-02-21T12:35:00+03:00

2025-02-21T13:00:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

москва

украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

александр лукашенко

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_1c7b5da0b8c2f19ea032c98688b19962.jpg

МИНСК, 21 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, сообщает агентство Белта."Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США... Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны...", — приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес в ходе рабочей поездки в Минскую область.Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на встрече стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать проблемы совместно, а также о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

вашингтон (штат)

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вашингтон (штат), москва, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, александр лукашенко