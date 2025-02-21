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Лавров рассказал президенту ЮАР о переговорах с США - РИА Новости, 21.02.2025
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12:02 21.02.2025 (обновлено: 12:14 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/peregovory-2000754177.html
Лавров рассказал президенту ЮАР о переговорах с США
Лавров рассказал президенту ЮАР о переговорах с США - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров рассказал президенту ЮАР о переговорах с США
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал президента ЮАР Сирила Рамафоcу о российско-американских переговорах в Эр-Рияде,... РИА Новости, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал президента ЮАР Сирила Рамафоcу о российско-американских переговорах в Эр-Рияде, заявили в МИД РФ."Сергей Викторович Лавров проинформировал Сирила Рамафосу о состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских переговорах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Там отметили, что в ходе беседы были обсуждены основные направления многопланового российско-южноафриканского партнерства с акцентом на наращивание политического, торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в соответствии с договоренностями президентов России и ЮАР."Особое внимание уделено перспективным проектам в сфере мирного освоения космоса", - добавили в дипведомстве.Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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в мире, юар, сша, россия
В мире, ЮАР, США, Россия
Лавров рассказал президенту ЮАР о переговорах с США

Лавров проинформировал президента ЮАР Рамафосу о переговорах с США в Эр-Рияде

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал президента ЮАР Сирила Рамафоcу о российско-американских переговорах в Эр-Рияде, заявили в МИД РФ.
"Сергей Викторович Лавров проинформировал Сирила Рамафосу о состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде российско-американских переговорах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Там отметили, что в ходе беседы были обсуждены основные направления многопланового российско-южноафриканского партнерства с акцентом на наращивание политического, торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в соответствии с договоренностями президентов России и ЮАР.
"Особое внимание уделено перспективным проектам в сфере мирного освоения космоса", - добавили в дипведомстве.
Заседание глав МИД стран G20 проходит 20-21 февраля в Йоханнесбурге.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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