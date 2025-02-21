https://ria.ru/20250221/oon-2000814180.html

Косачев прокомментировал односторонний выход США из ООН

Косачев прокомментировал односторонний выход США из ООН - РИА Новости, 21.02.2025

Косачев прокомментировал односторонний выход США из ООН

С юридической стороны односторонний выход государств-членов из ООН не предусмотрен ее уставом, однако сам устав, как и любой международный договор, может быть... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:53:00+03:00

2025-02-21T14:53:00+03:00

2025-02-21T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С юридической стороны односторонний выход государств-членов из ООН не предусмотрен ее уставом, однако сам устав, как и любой международный договор, может быть денонсирован, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в сообщении в своем Telegram-канале.Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "Не оценивая политическую сторону этого вопроса, отмечу, что с юридической стороны односторонний выход государств-членов из ООН не предусмотрен ее уставом. Устав ООН предусматривает возможность исключения из членства – это процедура, предусмотренная статьёй 6 главы II Устава ООН, согласно которой государство-член организации, систематически нарушающее принципы устава, может быть исключено из ООН Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев напомнил, что только одно государство было исключено из организации — Китайская Республика (Тайвань), согласно резолюции Генеральной Ассамблеи № 2758 1971 года. "За всю историю ООН не было прецедентов одностороннего выхода государств из ООН, если не считать конфликт между ООН и Индонезией в 1965 году и угрозы выйти из ООН со стороны Филиппин в 2016 году", - добавил он. Однако сам Устав ООН как и любой другой международный договор, "может быть денонсирован государством-участником согласно общему международному праву, что вытекает из принципа суверенитета", написал Косачев. Из этой же позиции исходит Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, пояснил законодатель. "Важно отметить также, что законопроектом предлагается выйти из Соглашения между ООН и правительством США относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций 1947 года. На практике это будет означать прекращение правовых оснований пребывания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и ее перенос в другую страну", - подчеркнул политик. Сенатор отметил, что это не первый законопроект о выходе США из ООН. Аналогичные документы рассматривались в 2017 и 2019 годах, но были отклонены Конгрессом США. "Учитывая все изложенное, шансы на принятие законопроекта, как мне представляется, невелики. Но поскольку он подготовлен республиканцами, варианты, как говорится, возможны", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20250221/slutskij-2000800653.html

https://ria.ru/20250221/peskov-2000763885.html

https://ria.ru/20250221/senatory-2000732282.html

https://ria.ru/20250221/oon-2000742738.html

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в мире, сша, тайвань, индонезия, константин косачев, оон, совет федерации рф