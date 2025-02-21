https://ria.ru/20250221/oon-2000763360.html

Замены ООН в настоящее время не существует, заявили в Кремле

Замены ООН в настоящее время не существует, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.02.2025

Замены ООН в настоящее время не существует, заявили в Кремле

Замены Организации объединенных наций (ООН) в настоящее время не существует, также нет возможности создать какую-то альтернативу ей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:41:00+03:00

2025-02-21T12:41:00+03:00

2025-02-21T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Замены Организации объединенных наций (ООН) в настоящее время не существует, также нет возможности создать какую-то альтернативу ей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы исходим из руководящей роли Организации объединенных наций. Считаем, что при всей очевидной неэффективности этой организации на фоне современных вызовов замены этой организации не существует. Главное, что, по всей видимости, объективно не существует какой-то возможности создать ей альтернативу. Мы придерживаемся такой точки зрения", - сказал он журналистам.Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.

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дмитрий песков, россия, сша, оон, в мире