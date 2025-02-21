Бирюков: в Москве заменят более 130 километров барьерных ограждений
В Москве заменят более 130 километров металлических барьерных ограждений
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят более 130 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 километра таких конструкций на 40 транспортных объектах. Самые масштабные мероприятия проведем на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, проспекте Вернадского, Рябиновой улице, Мичуринском проспекте", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливаются новые конструкции.
"В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене барьерных ограждений выполняются в кратчайшие сроки.