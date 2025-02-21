https://ria.ru/20250221/moskva-2000891749.html

Бирюков: в Москве заменят более 130 километров барьерных ограждений

Бирюков: в Москве заменят более 130 километров барьерных ограждений - РИА Новости, 21.02.2025

Бирюков: в Москве заменят более 130 километров барьерных ограждений

Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят более 130 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:41:00+03:00

2025-02-21T18:41:00+03:00

2025-02-21T19:10:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства заменят более 130 километров металлических барьерных ограждений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб. В этом году планируем заменить 134 километра таких конструкций на 40 транспортных объектах. Самые масштабные мероприятия проведем на развязках МКАД, Алтуфьевском шоссе, проспекте Вернадского, Рябиновой улице, Мичуринском проспекте", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что при проведении ремонта используют специальные сваебойные установки, с помощью которых демонтируют поврежденные элементы, затем устанавливаются новые конструкции. "В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Они позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на полосу встречного движения и соответственно лобовое столкновение с другим автомобилем", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по замене барьерных ограждений выполняются в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20240918/moskva-1973327286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве