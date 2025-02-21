https://ria.ru/20250221/more-2000712243.html

Минтранс рассказал о ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море

Минтранс рассказал о ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости, 21.02.2025

Минтранс рассказал о ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море

Очистка акватории Чёрного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе остаётся одним из приоритетов для обеспечения экологической безопасности в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T09:40:00+03:00

2025-02-21T09:40:00+03:00

2025-02-21T09:40:00+03:00

черное море

керченский пролив

россия

виталий савельев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Очистка акватории Чёрного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе остаётся одним из приоритетов для обеспечения экологической безопасности в регионе, сообщили в Минтрансе РФ. "Водолазы ведут поиски скопления мазута в акватории вдоль Анапского побережья, работая по секторам. На сегодняшний день полностью осмотрены четыре из 15 участков, и два из пяти пирсов. Работа по очистке акватории Чёрного моря остаётся одним из главных приоритетов, направленных на обеспечение экологической безопасности в регионе", — говорится в сообщении. Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона в Черном море примут после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора, предварительная оценка будет проведена до 1 марта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250205/mazut-1997395825.html

черное море

керченский пролив

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черное море, керченский пролив, россия, виталий савельев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия