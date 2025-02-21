Додон призвал добиваться отставки Санду
Додон призвал добиваться отставки Санду из-за ее позиции по Украине
© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Жители Молдавии должны добиться отставки президента Майи Санду, поскольку она идет на поводу ЕС и выступает против мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил экс-глава республики, лидер молдавской соцпартии Игорь Додон.
"Россия и США хотят, чтобы был мир, то есть остановка военных действий на Украине, против этого европейцы. Майя Санду присоединилась именно к этой "партии войны" - брюссельской демократии, она тоже хочет войны, хотя большинство граждан Молдавии хотят мира. Мы понимаем, что Санду и дальше будет придерживаться этой линии, выход только один - нужна отставка президента Майи Санду и досрочные президентские выборы", - заявил Додон в эфире видеотрансляции в соцсетях.
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По его словам, если Санду останется президентом и сохранит свои полномочия, то оппозиционным партиям будет очень сложно в рамках парламентских выборов.
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"Нам нужна отставка Санду, этого мы должны требовать на улицах. Мы видим, что Майя Санду усилила антироссийскую риторику, я думаю, что это команда от европейских бюрократов", - добавил Додон.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.