https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000787810.html

Додон призвал добиваться отставки Санду

Додон призвал добиваться отставки Санду - РИА Новости, 21.02.2025

Додон призвал добиваться отставки Санду

Жители Молдавии должны добиться отставки президента Майи Санду, поскольку она идет на поводу ЕС и выступает против мирного урегулирования ситуации на Украине,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:43:00+03:00

2025-02-21T13:43:00+03:00

2025-02-21T13:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Жители Молдавии должны добиться отставки президента Майи Санду, поскольку она идет на поводу ЕС и выступает против мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил экс-глава республики, лидер молдавской соцпартии Игорь Додон. "Россия и США хотят, чтобы был мир, то есть остановка военных действий на Украине, против этого европейцы. Майя Санду присоединилась именно к этой "партии войны" - брюссельской демократии, она тоже хочет войны, хотя большинство граждан Молдавии хотят мира. Мы понимаем, что Санду и дальше будет придерживаться этой линии, выход только один - нужна отставка президента Майи Санду и досрочные президентские выборы", - заявил Додон в эфире видеотрансляции в соцсетях. По его словам, если Санду останется президентом и сохранит свои полномочия, то оппозиционным партиям будет очень сложно в рамках парламентских выборов. "Нам нужна отставка Санду, этого мы должны требовать на улицах. Мы видим, что Майя Санду усилила антироссийскую риторику, я думаю, что это команда от европейских бюрократов", - добавил Додон. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, украина, майя санду, игорь додон, сергей лавров, евросоюз