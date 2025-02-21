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Додон призвал добиваться отставки Санду - РИА Новости, 21.02.2025
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13:43 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/moldaviya-2000787810.html
Додон призвал добиваться отставки Санду
Додон призвал добиваться отставки Санду - РИА Новости, 21.02.2025
Додон призвал добиваться отставки Санду
Жители Молдавии должны добиться отставки президента Майи Санду, поскольку она идет на поводу ЕС и выступает против мирного урегулирования ситуации на Украине,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:43:00+03:00
2025-02-21T13:43:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Жители Молдавии должны добиться отставки президента Майи Санду, поскольку она идет на поводу ЕС и выступает против мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил экс-глава республики, лидер молдавской соцпартии Игорь Додон. "Россия и США хотят, чтобы был мир, то есть остановка военных действий на Украине, против этого европейцы. Майя Санду присоединилась именно к этой "партии войны" - брюссельской демократии, она тоже хочет войны, хотя большинство граждан Молдавии хотят мира. Мы понимаем, что Санду и дальше будет придерживаться этой линии, выход только один - нужна отставка президента Майи Санду и досрочные президентские выборы", - заявил Додон в эфире видеотрансляции в соцсетях. По его словам, если Санду останется президентом и сохранит свои полномочия, то оппозиционным партиям будет очень сложно в рамках парламентских выборов. "Нам нужна отставка Санду, этого мы должны требовать на улицах. Мы видим, что Майя Санду усилила антироссийскую риторику, я думаю, что это команда от европейских бюрократов", - добавил Додон. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html
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в мире, россия, сша, украина, майя санду, игорь додон, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Майя Санду, Игорь Додон, Сергей Лавров, Евросоюз
Додон призвал добиваться отставки Санду

Додон призвал добиваться отставки Санду из-за ее позиции по Украине

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 фев - РИА Новости. Жители Молдавии должны добиться отставки президента Майи Санду, поскольку она идет на поводу ЕС и выступает против мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил экс-глава республики, лидер молдавской соцпартии Игорь Додон.
"Россия и США хотят, чтобы был мир, то есть остановка военных действий на Украине, против этого европейцы. Майя Санду присоединилась именно к этой "партии войны" - брюссельской демократии, она тоже хочет войны, хотя большинство граждан Молдавии хотят мира. Мы понимаем, что Санду и дальше будет придерживаться этой линии, выход только один - нужна отставка президента Майи Санду и досрочные президентские выборы", - заявил Додон в эфире видеотрансляции в соцсетях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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По его словам, если Санду останется президентом и сохранит свои полномочия, то оппозиционным партиям будет очень сложно в рамках парламентских выборов.
«
"Нам нужна отставка Санду, этого мы должны требовать на улицах. Мы видим, что Майя Санду усилила антироссийскую риторику, я думаю, что это команда от европейских бюрократов", - добавил Додон.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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Россия и США сделали первый шаг к миру
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По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо обсудить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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