https://ria.ru/20250221/mintrans-2000777987.html

Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля

Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025

Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля

В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:20:00+03:00

2025-02-21T13:20:00+03:00

2025-02-21T13:20:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

день защитника отечества

общественный транспорт

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Пригородные поезда также будут следовать по штатному расписанию выходного дня. В связи с морозами перед выходом в рейс в автобусах проверят исправность основных узлов и агрегатов подвижного состава. Будет уделено особое внимание отопительным системам в салонах транспортных средств. Водителям дополнительно напомнят о правилах перевозки пассажиров и важности соблюдения ПДД. Кроме того, во время праздничного выходного усилят меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. С работниками предприятия проведут дополнительные инструктажи о требованиях транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.

https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000640176.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), день защитника отечества, общественный транспорт