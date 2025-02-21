https://ria.ru/20250221/mintrans-2000777987.html
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля
В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:20:00+03:00
2025-02-21T13:20:00+03:00
2025-02-21T13:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день защитника отечества
общественный транспорт
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Пригородные поезда также будут следовать по штатному расписанию выходного дня. В связи с морозами перед выходом в рейс в автобусах проверят исправность основных узлов и агрегатов подвижного состава. Будет уделено особое внимание отопительным системам в салонах транспортных средств. Водителям дополнительно напомнят о правилах перевозки пассажиров и важности соблюдения ПДД. Кроме того, во время праздничного выходного усилят меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. С работниками предприятия проведут дополнительные инструктажи о требованиях транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000640176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), день защитника отечества, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), День защитника Отечества, Общественный транспорт
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля
В подмосковном Минтрансе рассказали о работе общественного транспорта 23 Февраля
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Пригородные поезда также будут следовать по штатному расписанию выходного дня.
В связи с морозами перед выходом в рейс в автобусах проверят исправность основных узлов и агрегатов подвижного состава. Будет уделено особое внимание отопительным системам в салонах транспортных средств. Водителям дополнительно напомнят о правилах перевозки пассажиров и важности соблюдения ПДД.
Кроме того, во время праздничного выходного усилят меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. С работниками предприятия проведут дополнительные инструктажи о требованиях транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.