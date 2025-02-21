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Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025
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Новости Подмосковья
 
13:20 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/mintrans-2000777987.html
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля - РИА Новости, 21.02.2025
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля
В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:20:00+03:00
2025-02-21T13:20:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
день защитника отечества
общественный транспорт
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Пригородные поезда также будут следовать по штатному расписанию выходного дня. В связи с морозами перед выходом в рейс в автобусах проверят исправность основных узлов и агрегатов подвижного состава. Будет уделено особое внимание отопительным системам в салонах транспортных средств. Водителям дополнительно напомнят о правилах перевозки пассажиров и важности соблюдения ПДД. Кроме того, во время праздничного выходного усилят меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. С работниками предприятия проведут дополнительные инструктажи о требованиях транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.
https://ria.ru/20250220/podmoskove-2000640176.html
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московская область (подмосковье), день защитника отечества, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), День защитника Отечества, Общественный транспорт
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 23 Февраля

В подмосковном Минтрансе рассказали о работе общественного транспорта 23 Февраля

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 "Вояж"
Сотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 Вояж - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Сотрудник проводит плановое техническое обслуживание и сопутствующий ремонт автобуса Мострансавто ЛиАЗ-5250 "Вояж"
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества общественный транспорт Московской области будет работать по расписанию воскресенья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Пригородные поезда также будут следовать по штатному расписанию выходного дня.
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В связи с морозами перед выходом в рейс в автобусах проверят исправность основных узлов и агрегатов подвижного состава. Будет уделено особое внимание отопительным системам в салонах транспортных средств. Водителям дополнительно напомнят о правилах перевозки пассажиров и важности соблюдения ПДД.
Кроме того, во время праздничного выходного усилят меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры. С работниками предприятия проведут дополнительные инструктажи о требованиях транспортной безопасности и антитеррористической защищенности.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)День защитника ОтечестваОбщественный транспорт
 
 
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