https://ria.ru/20250221/lavrov-2000902367.html

Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров

Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025

Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров

Контакты России и США не означают, что все разногласия будут полностью сняты, но главное - не допустить, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, заявил... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:37:00+03:00

2025-02-21T19:37:00+03:00

2025-02-21T19:37:00+03:00

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сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Контакты России и США не означают, что все разногласия будут полностью сняты, но главное - не допустить, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное не в том, что мы кому-то уступаем или кто-то нам уступает. Вот это "или-или" - его не должно существовать. Должно существовать понимание, что политика и дипломатия - это, прежде всего, диалог, стремление услышать собеседника и найти в его высказываниях то, что совпадает и с твоими интересами", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати". По словам Лаврова, тогда появляется консенсус по отдельным вопросам, однако это не означает, что разногласия будут полностью сняты. "Такого не будет никогда. Но главное - там, где интересы совпадают, добиваться результата и воплощать его в практические дела, в том числе в экономике, а там, где они расходятся, не допускать, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, тем более горячую", - подчеркнул министр. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250221/peskov-2000890623.html

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

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россия, сша, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде