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Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
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19:37 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000902367.html
Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров
Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров - РИА Новости, 21.02.2025
Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров
Контакты России и США не означают, что все разногласия будут полностью сняты, но главное - не допустить, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, заявил... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:37:00+03:00
2025-02-21T19:37:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Контакты России и США не означают, что все разногласия будут полностью сняты, но главное - не допустить, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Главное не в том, что мы кому-то уступаем или кто-то нам уступает. Вот это "или-или" - его не должно существовать. Должно существовать понимание, что политика и дипломатия - это, прежде всего, диалог, стремление услышать собеседника и найти в его высказываниях то, что совпадает и с твоими интересами", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати". По словам Лаврова, тогда появляется консенсус по отдельным вопросам, однако это не означает, что разногласия будут полностью сняты. "Такого не будет никогда. Но главное - там, где интересы совпадают, добиваться результата и воплощать его в практические дела, в том числе в экономике, а там, где они расходятся, не допускать, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, тем более горячую", - подчеркнул министр. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250221/peskov-2000890623.html
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html
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россия, сша, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Контакты с США не означают, что все разногласия будут сняты, заявил Лавров

Лавров назвал приоритетом в контактах с США недопущение конфронтации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Контакты России и США не означают, что все разногласия будут полностью сняты, но главное - не допустить, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное не в том, что мы кому-то уступаем или кто-то нам уступает. Вот это "или-или" - его не должно существовать. Должно существовать понимание, что политика и дипломатия - это, прежде всего, диалог, стремление услышать собеседника и найти в его высказываниях то, что совпадает и с твоими интересами", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам СМИД "Группы двадцати".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
До потепления отношений России и США очередь еще не дошла, заявил Песков
Вчера, 18:39
По словам Лаврова, тогда появляется консенсус по отдельным вопросам, однако это не означает, что разногласия будут полностью сняты.
"Такого не будет никогда. Но главное - там, где интересы совпадают, добиваться результата и воплощать его в практические дела, в том числе в экономике, а там, где они расходятся, не допускать, чтобы расхождение деградировало в конфронтацию, тем более горячую", - подчеркнул министр.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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РоссияСШАСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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