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Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025
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19:26 21.02.2025 (обновлено: 19:45 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000901244.html
Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР
Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой итоги состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T19:26:00+03:00
2025-02-21T19:45:00+03:00
юар
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йоханнесбург
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид юар
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой итоги состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, сообщив южноафриканскому коллеге о необходимости добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Сергей Лавров проинформировал южноафриканского коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, включая необходимость добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, долгие годы готовившегося лидерами НАТО и Евросоюза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Встреча министров состоялась в Йоханнесбурге на полях СМИД "Группы двадцати".В ведомстве добавили, что стороны обменялись мнениями по актуальной международной повестке, включая палестинскую проблематику, ситуацию на Ближнем Востоке, отметив схожесть подходов к урегулированию конфликтов в Африке, в том числе ситуации в районе Великих озер, роли Африканского союза в поддержании мира и безопасности на континенте."В ходе беседы, прошедшей в конструктивной атмосфере, обсуждены актуальные вопросы развития российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономических связей. Подчеркнута важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Претории на международных площадках, включая ООН, БРИКС, "Группу двадцати", диалог Россия – Африка", - сообщили в МИД России.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000902367.html
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юар, россия, в мире, йоханнесбург, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид юар
ЮАР, Россия, В мире, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД ЮАР
Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР

Лавров обсудил Украину и двусторонние отношения с главой МИД ЮАР Ламолой

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой итоги состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, сообщив южноафриканскому коллеге о необходимости добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Сергей Лавров проинформировал южноафриканского коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, включая необходимость добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, долгие годы готовившегося лидерами НАТО и Евросоюза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Встреча министров состоялась в Йоханнесбурге на полях СМИД "Группы двадцати".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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В ведомстве добавили, что стороны обменялись мнениями по актуальной международной повестке, включая палестинскую проблематику, ситуацию на Ближнем Востоке, отметив схожесть подходов к урегулированию конфликтов в Африке, в том числе ситуации в районе Великих озер, роли Африканского союза в поддержании мира и безопасности на континенте.
"В ходе беседы, прошедшей в конструктивной атмосфере, обсуждены актуальные вопросы развития российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономических связей. Подчеркнута важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Претории на международных площадках, включая ООН, БРИКС, "Группу двадцати", диалог Россия – Африка", - сообщили в МИД России.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Вчера, 17:17
 
ЮАРРоссияВ миреЙоханнесбургСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЮАР
 
 
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