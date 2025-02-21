https://ria.ru/20250221/lavrov-2000901244.html

Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР

Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров провел переговоры с главой МИД ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой итоги состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:26:00+03:00

2025-02-21T19:26:00+03:00

2025-02-21T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой итоги состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, сообщив южноафриканскому коллеге о необходимости добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."Сергей Лавров проинформировал южноафриканского коллегу об итогах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов по украинской тематике, включая необходимость добиваться урегулирования через устранение первопричин кризиса, долгие годы готовившегося лидерами НАТО и Евросоюза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Встреча министров состоялась в Йоханнесбурге на полях СМИД "Группы двадцати".В ведомстве добавили, что стороны обменялись мнениями по актуальной международной повестке, включая палестинскую проблематику, ситуацию на Ближнем Востоке, отметив схожесть подходов к урегулированию конфликтов в Африке, в том числе ситуации в районе Великих озер, роли Африканского союза в поддержании мира и безопасности на континенте."В ходе беседы, прошедшей в конструктивной атмосфере, обсуждены актуальные вопросы развития российско-южноафриканских отношений стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономических связей. Подчеркнута важность укрепления внешнеполитической координации Москвы и Претории на международных площадках, включая ООН, БРИКС, "Группу двадцати", диалог Россия – Африка", - сообщили в МИД России.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000902367.html

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000862286.html

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