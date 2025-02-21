https://ria.ru/20250221/lavrov-2000857836.html

Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20

Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20 - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20

Россия в целом довольна итогами СМИД G20 в ЮАР, хотя разногласия остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:58:00+03:00

2025-02-21T16:58:00+03:00

2025-02-21T17:14:00+03:00

россия

юар

большая двадцатка

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

йоханнесбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000723752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb7d28fc219a3b0718d6831483c613aa.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Россия в целом довольна итогами СМИД G20 в ЮАР, хотя разногласия остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом мы довольны итогами встречи. Разногласия, конечно, никуда не исчезли, но разговор продолжается - это всегда полезно", - сказал министр журналистам по итогам заседания СМИД G20.По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, в Йоханнесбурге удалось задать позитивный вектор дальнейшему взаимодействию в G20, повысить внимание к острым проблемам, прежде всего, Африканского континента, других стран Глобального Юга.Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000858875.html

россия

юар

йоханнесбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юар, большая двадцатка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, йоханнесбург