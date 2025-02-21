https://ria.ru/20250221/lavrov-2000857836.html
Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20
Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20 - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20
Россия в целом довольна итогами СМИД G20 в ЮАР, хотя разногласия остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:58:00+03:00
2025-02-21T16:58:00+03:00
2025-02-21T17:14:00+03:00
россия
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большая двадцатка
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Россия в целом довольна итогами СМИД G20 в ЮАР, хотя разногласия остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В целом мы довольны итогами встречи. Разногласия, конечно, никуда не исчезли, но разговор продолжается - это всегда полезно", - сказал министр журналистам по итогам заседания СМИД G20.По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, в Йоханнесбурге удалось задать позитивный вектор дальнейшему взаимодействию в G20, повысить внимание к острым проблемам, прежде всего, Африканского континента, других стран Глобального Юга.Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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россия, юар, большая двадцатка, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, йоханнесбург
Россия, ЮАР, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Йоханнесбург
Лавров положительно оценил итоги встреч на полях G20
Лавров: Россия в целом довольна итогами встреч на полях саммита G20 в ЮАР