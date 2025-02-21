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Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2025
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16:52 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000856457.html
Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20
Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел G20 на территории православного храма Преподобного Сергия... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:52:00+03:00
2025-02-21T16:52:00+03:00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел G20 на территории православного храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. Министр общается с журналистами в трапезной комнате, расположенной в небольшом здании рядом с храмом. Это не первый визит министра в храм - он уже посещал его в 2018 и 2023 годах во время своих поездок в Йоханнесбург. Строительство храма началось в 2000 году, его торжественное освящение состоялось в 2003 году. Лавров 20-21 февраля принимал участие во встрече глав МИД стран "Группы двадцати". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000790699.html
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в мире, йоханнесбург, юар, бразилия, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Йоханнесбург, ЮАР, Бразилия, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20
Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20

Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20 в Йоханнесбурге

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел G20 на территории православного храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Министр общается с журналистами в трапезной комнате, расположенной в небольшом здании рядом с храмом. Это не первый визит министра в храм - он уже посещал его в 2018 и 2023 годах во время своих поездок в Йоханнесбург.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров назвал многополярность вызовом для Запада
Вчера, 13:47
Строительство храма началось в 2000 году, его торжественное освящение состоялось в 2003 году.
Лавров 20-21 февраля принимал участие во встрече глав МИД стран "Группы двадцати".
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Лавров рассказал президенту ЮАР о переговорах с США
Вчера, 12:02
 
В миреЙоханнесбургЮАРБразилияСергей ЛавровБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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