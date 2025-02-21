https://ria.ru/20250221/lavrov-2000856457.html

Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20

Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20 - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи глав МИД G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел G20 на территории православного храма Преподобного Сергия... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:52:00+03:00

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2025-02-21T16:52:00+03:00

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам встречи министров иностранных дел G20 на территории православного храма Преподобного Сергия Радонежского в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости. Министр общается с журналистами в трапезной комнате, расположенной в небольшом здании рядом с храмом. Это не первый визит министра в храм - он уже посещал его в 2018 и 2023 годах во время своих поездок в Йоханнесбург. Строительство храма началось в 2000 году, его торжественное освящение состоялось в 2003 году. Лавров 20-21 февраля принимал участие во встрече глав МИД стран "Группы двадцати". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие". Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге.

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000790699.html

https://ria.ru/20250221/peregovory-2000754177.html

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в мире, йоханнесбург, юар, бразилия, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20