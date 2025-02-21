https://ria.ru/20250221/lavrov-2000801889.html

Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде

Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде

Глава МИД РФ Серегей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал главу МИД Бразилии Мауро Виэйру о российско-американской встрече в Эр-Рияде,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:12:00+03:00

2025-02-21T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Серегей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал главу МИД Бразилии Мауро Виэйру о российско-американской встрече в Эр-Рияде, сообщили в российском МИД. "Сергей Викторович Лавров проинформировал о результатах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов, привлек внимание к необходимости учета первопричин украинского кризиса в работе созданной при участии Бразилии Группы друзей мира стран Глобального Юга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, обсудили актуальные темы, в частности, график намеченных контактов на высоком и высшем уровнях. "Сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, в котором в текущем году председательствует Бразилия", - заключили в дипведомстве. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000790699.html

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