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Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025
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14:12 21.02.2025 (обновлено: 14:19 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000801889.html
Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде
Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде
Глава МИД РФ Серегей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал главу МИД Бразилии Мауро Виэйру о российско-американской встрече в Эр-Рияде,... РИА Новости, 21.02.2025
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Серегей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал главу МИД Бразилии Мауро Виэйру о российско-американской встрече в Эр-Рияде, сообщили в российском МИД. "Сергей Викторович Лавров проинформировал о результатах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов, привлек внимание к необходимости учета первопричин украинского кризиса в работе созданной при участии Бразилии Группы друзей мира стран Глобального Юга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там добавили, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, обсудили актуальные темы, в частности, график намеченных контактов на высоком и высшем уровнях. "Сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, в котором в текущем году председательствует Бразилия", - заключили в дипведомстве. Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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в мире, бразилия, юар, россия, большая двадцатка, брикс
В мире, Бразилия, ЮАР, Россия, Большая двадцатка, БРИКС
Лавров поговорил с главой МИД Бразилии на тему встречи в Эр-Рияде

Лавров сообщил главе МИД Бразилии Виэйру о результатах встречи в Эр-Рияде

© Фото : МИД России/ВКонтактеСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МИД России/ВКонтакте
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Серегей Лавров на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге проинформировал главу МИД Бразилии Мауро Виэйру о российско-американской встрече в Эр-Рияде, сообщили в российском МИД.
"Сергей Викторович Лавров проинформировал о результатах состоявшихся в Эр-Рияде российско-американских контактов, привлек внимание к необходимости учета первопричин украинского кризиса в работе созданной при участии Бразилии Группы друзей мира стран Глобального Юга", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Там добавили, что стороны обменялись мнениями по украинскому кризису, обсудили актуальные темы, в частности, график намеченных контактов на высоком и высшем уровнях.
"Сверили часы по основным направлениям взаимодействия Москвы и Бразилиа на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках БРИКС, в котором в текущем году председательствует Бразилия", - заключили в дипведомстве.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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