https://ria.ru/20250221/lavrov--2000846201.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР

Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T16:22:00+03:00

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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. В этом году южноафриканская сторона председательствует в "двадцатке". Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также принял участие в пленарном заседании глав МИД "Группы двадцати". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".

https://ria.ru/20241022/yuar-1979342700.html

https://ria.ru/20241022/putin-1979341812.html

юар

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йоханнесбург

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в мире, юар, россия, йоханнесбург, сергей лавров, мауру виейра, большая двадцатка