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Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025
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16:22 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/lavrov--2000846201.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:22:00+03:00
2025-02-21T16:22:00+03:00
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россия
йоханнесбург
сергей лавров
мауру виейра
большая двадцатка
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. В этом году южноафриканская сторона председательствует в "двадцатке". Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также принял участие в пленарном заседании глав МИД "Группы двадцати". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20241022/yuar-1979342700.html
https://ria.ru/20241022/putin-1979341812.html
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в мире, юар, россия, йоханнесбург, сергей лавров, мауру виейра, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Большая двадцатка
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР

Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
В этом году южноафриканская сторона председательствует в "двадцатке".
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Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также принял участие в пленарном заседании глав МИД "Группы двадцати".
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
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В миреЮАРРоссияЙоханнесбургСергей ЛавровМауру ВиейраБольшая двадцатка
 
 
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