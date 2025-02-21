https://ria.ru/20250221/lavrov--2000846201.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:22:00+03:00
2025-02-21T16:22:00+03:00
2025-02-21T16:22:00+03:00
в мире
юар
россия
йоханнесбург
сергей лавров
мауру виейра
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге. В этом году южноафриканская сторона председательствует в "двадцатке". Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также принял участие в пленарном заседании глав МИД "Группы двадцати". Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом "Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20241022/yuar-1979342700.html
https://ria.ru/20241022/putin-1979341812.html
юар
россия
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, россия, йоханнесбург, сергей лавров, мауру виейра, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Россия, Йоханнесбург, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Большая двадцатка
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР
Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой