https://ria.ru/20250221/lavrov--2000781827.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии в ЮАР
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии в ЮАР - РИА Новости, 21.02.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии в ЮАР
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виэйрой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:26:00+03:00
2025-02-21T13:26:00+03:00
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ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виэйрой, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит на полях переговоров руководителей внешнеполитических ведомств стран "Группы двадцати" в Йоханнесбурге. Министры обменялись приветственными словами, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате. Накануне Лавров провел двусторонние встречи с китайским коллегой Ван И, главами МИД Индии, Алжира, Турции Субраманьямом Джайшанкаром, Ахмедом Аттафом и Хаканом Фиданом, а также президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Председательство в “Группе двадцати” перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом “Солидарность, равенство и устойчивое развитие".
https://ria.ru/20241024/putin-1979902827.html
https://ria.ru/20241022/braziliya-1978577638.html
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в мире, юар, йоханнесбург, алжир (провинция), сергей лавров, ван и (политик), хакан фидан, мид индии
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Алжир (провинция), Сергей Лавров, Ван И (политик), Хакан Фидан, МИД Индии
Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии в ЮАР
Лавров проводит встречу в ЮАР с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой