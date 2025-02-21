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В Госдуме рассказали, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

В Госдуме рассказали, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов - РИА Новости, 21.02.2025

В Госдуме рассказали, как будет работать самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта в России заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов, для его установки будет необходимо подать заявление через "Госуслуги", сообщил РИА... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T02:27:00+03:00

2025-02-21T02:27:00+03:00

2025-02-21T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. С 1 марта в России заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов, для его установки будет необходимо подать заявление через "Госуслуги", сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ)."Самозапрет на кредиты — это установленное самим гражданином ограничение, препятствующее оформлению на его имя потребительских кредитов и займов. Такой механизм вводится для предотвращения мошеннических действий с использованием персональных данных, а также для контроля собственных финансовых решений. С 1 марта 2025 года этот инструмент становится доступным в рамках законодательства, регулирующего кредитные отношения", — сказал он.По словам парламентария, для установки самозапрета гражданину необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" или обратиться в МФЦ. Гаврилов подчеркнул, что потребуется указать персональные данные, а также выбрать параметры запрета: полный отказ от потребительских займов или ограничение только на дистанционные способы оформления. Депутат отметил, что внесенные сведения поступают во все квалифицированные бюро кредитных историй, после чего кредиторы обязаны учитывать запрет при принятии решения о выдаче займа."Важно отметить, что действие самозапрета распространяется исключительно на необеспеченные кредиты и займы, включая кредитные карты. Помимо этого, под ограничение должны попасть сервисы рассрочки BNPL (buy now, pay later), где присутствует стандартное заключение договора займа или кредитного договора с банком или микрофинансовой организацией. С 1 марта 2025 года самозапрет будет учитываться и при таких платежах, что ограничит возможность оформления рассрочек на товары и услуги", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что ограничение не затрагивает ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с государственной поддержкой и другие обязательства, сопровождаемые залогом."Это обусловлено тем, что такие кредитные продукты имеют более жесткие механизмы контроля, включая тщательную проверку платежеспособности заемщика, регистрацию залога и его правовую защиту. В отличие от потребительских кредитов, где мошенники могут использовать поддельные документы или схемы с подставными лицами, при выдаче ипотечного или автокредита процесс требует обязательного участия нотариусов, банков и государственных реестров, что делает мошенничество значительно сложнее", — заверил Гаврилов. По его словам, некоторые серые схемы, такие как фиктивные договоры купли-продажи недвижимости или передача прав на имущество по займам, действительно могут использоваться в мошеннических целях, но механизмы больше связаны с гражданским правом, а не с кредитованием в чистом виде, поэтому их регулирует не этот закон."Снятие запрета осуществляется аналогично его установке. Гражданин подает соответствующее заявление через "Госуслуги" или МФЦ, после чего информация об отмене запрета поступает в бюро кредитных историй. Запрет снимается на следующий день после обновления данных в реестре, что исключает возможность мгновенной отмены под давлением мошенников и дает время для принятия взвешенного решения", — сообщил депутат.Глава комитета Госдумы также уточнил, что при наличии действующего самозапрета кредитные и микрофинансовые организации обязаны отказывать в заключении договора займа, в случае нарушения такого требования кредитор теряет право требования исполнения обязательств по договору, а гражданин может исключить соответствующую запись из своей кредитной истории, а также потребовать признания договора недействительным. "Механизм самозапрета вводится как часть комплекса мер по повышению безопасности финансовых сделок и защиты граждан от мошенничества. Он предоставляет возможность управлять своей кредитной активностью, снижая риски нежелательной задолженности", — добавил Гаврилов.Законодательная база предусматривает, что установка и снятие самозапрета — бесплатные процедуры, которые могут осуществляться неограниченное количество раз, заключил собеседник агентства.

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Дарья Буймова

экономика, ипотека, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф