https://ria.ru/20250221/khleb-2000816757.html

Минсельхоз оценил ситуацию с хлебом на рынке

Минсельхоз оценил ситуацию с хлебом на рынке - РИА Новости, 21.02.2025

Минсельхоз оценил ситуацию с хлебом на рынке

Ситуация на российском рынке хлеба стабильна: рынок насыщен продукцией, а существенного роста цен не наблюдается, сообщил Минсельхоз РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:58:00+03:00

2025-02-21T14:58:00+03:00

2025-02-21T14:58:00+03:00

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация на российском рынке хлеба стабильна: рынок насыщен продукцией, а существенного роста цен не наблюдается, сообщил Минсельхоз РФ. Ранее в пятницу "Ведомости" написали, что крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта 2025 года отпускных цен на 10-12%. "Ситуация на рынке хлеба стабильна. В прошлом году было произведено порядка 6,3 миллиона тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. По состоянию на 12 февраля, стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляет 68,4 рубля за килограмм, хлеба из ржано-пшеничной муки – 61,6 рубля за килограмм. Существенного роста цен на указанные виды продукции не наблюдается: за последний̆ месяц он составил 0,1% и 0,6% соответственно", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в Минсельхозе, внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор, а стабильная ценовая динамика отмечается и на рынке пшеничной муки, которая является одной из ключевых составляющих себестоимости производства хлеба. Однако в министерстве отметили рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов. В торговой сети "Магнит" на запрос министерства ответили, что массовых обращений от поставщиков о росте отпускных цен на хлеб нет - о повышении заявили лишь 7% от общего числа партнеров сети. Там также добавили, что средняя наценка на хлебобулочные изделия с 2020 года снижается и по итогам 2024 года не превышала 3,3%.

https://ria.ru/20241114/moloko-1983829901.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество