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В Испании пришли в ужас от слов Трампа об Украине - РИА Новости, 21.02.2025
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15:29 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/ispaniya-2000824377.html
В Испании пришли в ужас от слов Трампа об Украине
В Испании пришли в ужас от слов Трампа об Украине - РИА Новости, 21.02.2025
В Испании пришли в ужас от слов Трампа об Украине
Испанские власти были потрясены словами президента США Дональда Трампа об Украине, заявила глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T15:29:00+03:00
2025-02-21T15:29:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
маргарита роблес
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министерство обороны испании
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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Испанские власти были потрясены словами президента США Дональда Трампа об Украине, заявила глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес. В среду Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Мы потрясены речью Трампа об Украине… Удивительно, что теперь в слегка бредовой конторсии он захотел переписать историю, которую невозможно переписать", — сказала Роблес в интервью радиостанции RNE, прокомментировав слова ведущего о сближении позиций США и России по конфликту на Украине. Министр обороны не уточнила, какую именно речь американского президента она имеет в виду. Роблес подчеркнула, что Евросоюз сохраняет "твердую и непреклонную поддержку Украины", поскольку от исхода конфликта зависят сами основы европейской интеграции. Она также отметила, что на следующей неделе испанский премьер Педро Санчес посетит Киев в знак поддержки страны. Кроме того, министр раскритиковала оппозиционную правую Народную партию за отсутствие единства по вопросам внешней политики с действующими властями. Она заявила, что оппозиция должна действовать как "государственная партия" и безусловно поддерживать позицию правительства по международным делам.
https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, маргарита роблес, испания, министерство обороны испании
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Маргарита Роблес, Испания, Министерство обороны Испании
В Испании пришли в ужас от слов Трампа об Украине

Глава МО Испании Роблес: власти были потрясены словами Трампа об Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МАДРИД, 21 фев — РИА Новости. Испанские власти были потрясены словами президента США Дональда Трампа об Украине, заявила глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес.
В среду Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки "агрессор" и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
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"Мы потрясены речью Трампа об Украине… Удивительно, что теперь в слегка бредовой конторсии он захотел переписать историю, которую невозможно переписать", — сказала Роблес в интервью радиостанции RNE, прокомментировав слова ведущего о сближении позиций США и России по конфликту на Украине. Министр обороны не уточнила, какую именно речь американского президента она имеет в виду.
Роблес подчеркнула, что Евросоюз сохраняет "твердую и непреклонную поддержку Украины", поскольку от исхода конфликта зависят сами основы европейской интеграции. Она также отметила, что на следующей неделе испанский премьер Педро Санчес посетит Киев в знак поддержки страны.
Кроме того, министр раскритиковала оппозиционную правую Народную партию за отсутствие единства по вопросам внешней политики с действующими властями. Она заявила, что оппозиция должна действовать как "государственная партия" и безусловно поддерживать позицию правительства по международным делам.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампМаргарита РоблесИспанияМинистерство обороны Испании
 
 
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