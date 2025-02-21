https://ria.ru/20250221/hyundai-2000805140.html

Hyundai опровергла сообщения СМИ о возможном возвращении в Россию

Hyundai опровергла сообщения СМИ о возможном возвращении в Россию - РИА Новости, 21.02.2025

Hyundai опровергла сообщения СМИ о возможном возвращении в Россию

Южнокорейская Hyundai Motor опровергла сообщения СМИ о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:22:00+03:00

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СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Южнокорейская Hyundai Motor опровергла сообщения СМИ о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано не было, заявили РИА Новости в компании. Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, продав активы в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР). Однако сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи. Южнокорейские СМИ после телефонных переговоров президентов России и США выпустили ряд статей, где говорилось, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок. "После продажи завода (в России – ред.) мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод", - заявили РИА Новости в компании. Представитель Hyundai также отметил, что находится "в растерянности" почему подобные "предположения, совершенно не связанные с действительностью" распространяются в СМИ, хотя компания не делала никаких заявлений. "Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить", - заявили в компании. Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.

https://ria.ru/20250221/avtomobili-2000689520.html

https://ria.ru/20250220/avtomobil-2000655292.html

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экономика, авто, россия, hyundai motor, в мире, южная корея