Hyundai опровергла сообщения СМИ о возможном возвращении в Россию
Hyundai опровергла сообщения СМИ об обсуждении возвращения на российский рынок
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 фев – РИА Новости. Южнокорейская Hyundai Motor опровергла сообщения СМИ о якобы ведущемся обсуждении возвращения на российский рынок: пока никаких шагов в этом направлении сделано не было, заявили РИА Новости в компании.
Hyundai покинул Россию в начале 2024 года, продав активы в Санкт-Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР). Однако сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи. Южнокорейские СМИ после телефонных переговоров президентов России и США выпустили ряд статей, где говорилось, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок.
"После продажи завода (в России – ред.) мы не делали никаких шагов. Сейчас не ведется никакого обсуждения по этому поводу. Нам нечего заявить по этому поводу кроме того, что мы продали завод", - заявили РИА Новости в компании.
Представитель Hyundai также отметил, что находится "в растерянности" почему подобные "предположения, совершенно не связанные с действительностью" распространяются в СМИ, хотя компания не делала никаких заявлений.
"Мы бы хотели, чтобы подобные статьи, не соответствующие фактам, перестали выходить", - заявили в компании.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов начали писать со ссылкой на источники о якобы имеющихся планах некоторых иностранных брендов и компаний, в том числе автомобильных, вернуться в Россию. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в четверг, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна. А глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды и за все придется платить.