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ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников - РИА Новости, 21.02.2025
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14:05 21.02.2025 (обновлено: 14:09 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/hamas-2000799647.html
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников - РИА Новости, 21.02.2025
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:05:00+03:00
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в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 21 фев – РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. "В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу следующих сионистских (израильских – ред.) заложников: Элия Коэн, Омер Шем Тов, Омер Венкерт, Таль Шоам, Авера Менгисту, Хишам ас-Саид", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников

Военное крыло ХАМАС опубликовало имена 6 заложников, которых освободит в субботу

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС . Архивное фото
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КАИР, 21 фев – РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу следующих сионистских (израильских – ред.) заложников: Элия Коэн, Омер Шем Тов, Омер Венкерт, Таль Шоам, Авера Менгисту, Хишам ас-Саид", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте
18 января, 18:55
 
В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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