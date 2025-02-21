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ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников - РИА Новости, 21.02.2025
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:05:00+03:00
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КАИР, 21 фев – РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) опубликовали имена шести израильских заложников, которых освободят в субботу. "В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу следующих сионистских (израильских – ред.) заложников: Элия Коэн, Омер Шем Тов, Омер Венкерт, Таль Шоам, Авера Менгисту, Хишам ас-Саид", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС опубликовал имена шести израильских заложников
Военное крыло ХАМАС опубликовало имена 6 заложников, которых освободит в субботу