https://ria.ru/20250221/gospodderzhka-2000900720.html

Компании получат господдержку на перевозки в Латамерику и Африку

Компании получат господдержку на перевозки в Латамерику и Африку - РИА Новости, 21.02.2025

Компании получат господдержку на перевозки в Латамерику и Африку

Прием заявок по специальной программе господдержки при транспортировке по международным транспортным коридорам начнется 28 февраля в 09.00 (мск). Логистические... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:26:00+03:00

2025-02-21T19:26:00+03:00

2025-02-21T19:26:00+03:00

экономика

африка

россия

латинская америка

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прием заявок по специальной программе господдержки при транспортировке по международным транспортным коридорам начнется 28 февраля в 09.00 (мск). Логистические компании смогут получить компенсацию за предоставляемые ими скидки на перевозку промышленной и сельскохозяйственной продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующее решение утвердил Минпромторг России. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом правительства, реализующим данную меру поддержки. Прием заявок на получение господдержки будет организован в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Дедлайн подачи заявок - 18.00 (мск) 24 марта", - говорится в сообщении.Подробно о правилах и порядке получения компенсации затрат специалисты Российского экспортного центра расскажут 27 февраля в 10.00 (мск) на бесплатном вебинаре. Подключиться к консультации можно будет на сайте РЭЦ - ID мероприятия 823-426-808, пароль 64868."Новая мера направлена на предоставление экспортерам дешевого и регулярного логистического сервиса. Это касается маршрутов в приоритетные дружественные страны, где поставка продукции с учетом их удаленности была экономически необоснованна. Мы рассчитываем, что такая мера позволит нам расширить присутствие российской промышленной и агропромышленной продукции в новых перспективных для российского экспорта регионах", - подчеркнул статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.Перевозчики смогут компенсировать сумму скидки, предоставленной ими компании-экспортеру. Предоставление господдержки будет осуществляться на конкурсной основе.Претендовать на поддержку смогут российские логистические компании, оказывающие услуги по морской перевозке продукции в контейнерах по международным маршрутам из морских портов Балтийского моря или Азово-Черноморского бассейна, расположенных на территории Российской Федерации, в порты приоритетных стран. В число таких стран в 2025 году вошли Никарагуа, Сенегал, Венесуэла, Бразилия, Куба, ЮАР и Танзания."Латинская Америка и Африка - перспективные, быстрорастущие рынки, на которые ориентируется все больше экспортеров. В этой связи перестройка логистики и раскатка новых маршрутов - это приоритетные задачи государства, и мера поддержки, которая пилотируется в этом году, позволит реализовать экспортный потенциал российской продукции на внешних рынках", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Поддержка перевозок по приоритетным маршрутам запускается в рамках федерального проекта "Создание зарубежной инфраструктуры" (национальный проект "Международная кооперация и экспорт").Подробности о новой мере поддержки бизнес может найти на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250221/rets-2000900267.html

https://ria.ru/20250221/festival-yarmarka-2000848610.html

африка

россия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, африка, россия, латинская америка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)