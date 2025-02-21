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Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам ВОВ - РИА Новости, 21.02.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
13:35 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/glava-2000784674.html
Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам ВОВ
Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам ВОВ - РИА Новости, 21.02.2025
Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам ВОВ
Звание Почетного гражданина Якутии присвоил глава республики участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:35:00+03:00
2025-02-21T13:35:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
великая отечественная война (1941-1945)
ветераны
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ЯКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Звание Почетного гражданина Якутии присвоил глава республики участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. "В преддверии Дня защитника Отечества Айсен Николаев своим указом присвоил звание Почетного жителя Якутии семерым ветеранам. Такую награду теперь имеют все участники Великой Отечественной войны из республики", - информирует пресс-служба. Удостоверения и нагрудные знаки вручены в торжественной обстановке в Доме правительства. "Сегодня в республике живут самые дорогие, самые уважаемые люди – 9 участников Великой Отечественной войны, 16 блокадников Ленинграда и бывших узников концлагерей, 208 вдов участников войны. Рядом с нами проживают почти полторы тысячи ветеранов тыла и более 12 тысяч детей войны. Каждый из них – живая частица великой истории. Их беззаветная любовь к Родине, стремление ее защищать, строить сильную и свободную страну всегда будет жить в народе", – отметил Николаев. Руководитель региона подчеркнул, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне День защитника Отечества отмечается на волне высокого духа патриотизма. От имени награжденных выступил участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Якутии Валерий Михайлович Спиридонов. Он поблагодарил руководство Российской Федерации и республики за высокую оценку боевых и трудовых заслуг ветеранов. Глава Якутии также вручил группе ветеранов тыла, жителей блокадного Ленинграда и участников специальной военной операции государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Он отметил, что с самого начала специальной военной операции якутяне своей отвагой и умением сражаться завоевали всеобщее уважение в нашей стране. "Об этом говорят и командиры на передовой, и наш президент Владимир Путин. Об этом говорит присвоение звания Героя России уже десяти нашим воинам", – подчеркнул он. Орденом Мужества, медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За храбрость" II степени, Суворова, "Участник специальной военной операции", "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", Благодарностями верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации и главы Республики Саха (Якутия) награждены более 20 якутян, проявившие мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, при исполнении воинского, служебного и гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции.
https://ria.ru/20240913/kutsenko-1972484934.html
https://ria.ru/20241014/yakutiya-1977948759.html
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россия, айсен николаев, великая отечественная война (1941-1945), ветераны
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Великая Отечественная война (1941-1945), Ветераны
Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам ВОВ

Глава Якутии Николаев присвоил звание Почетного гражданина участникам ВОВ

CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей Сорокин, ЯСИА (cropped) / Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам Великой Отечественной войны
Звание Почетного гражданина Якутии присвоили участникам Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей Сорокин, ЯСИА (cropped) /
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ЯКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Звание Почетного гражданина Якутии присвоил глава республики участникам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В преддверии Дня защитника Отечества Айсен Николаев своим указом присвоил звание Почетного жителя Якутии семерым ветеранам. Такую награду теперь имеют все участники Великой Отечественной войны из республики", - информирует пресс-служба.
Офицер из Якутии Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Уроженца Якутии Дмитрия Куценко удостоили звания Героя России
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Удостоверения и нагрудные знаки вручены в торжественной обстановке в Доме правительства.
"Сегодня в республике живут самые дорогие, самые уважаемые люди – 9 участников Великой Отечественной войны, 16 блокадников Ленинграда и бывших узников концлагерей, 208 вдов участников войны. Рядом с нами проживают почти полторы тысячи ветеранов тыла и более 12 тысяч детей войны. Каждый из них – живая частица великой истории. Их беззаветная любовь к Родине, стремление ее защищать, строить сильную и свободную страну всегда будет жить в народе", – отметил Николаев.
Руководитель региона подчеркнул, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне День защитника Отечества отмечается на волне высокого духа патриотизма.
От имени награжденных выступил участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Якутии Валерий Михайлович Спиридонов. Он поблагодарил руководство Российской Федерации и республики за высокую оценку боевых и трудовых заслуг ветеранов.
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Глава Якутии также вручил группе ветеранов тыла, жителей блокадного Ленинграда и участников специальной военной операции государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Он отметил, что с самого начала специальной военной операции якутяне своей отвагой и умением сражаться завоевали всеобщее уважение в нашей стране. "Об этом говорят и командиры на передовой, и наш президент Владимир Путин. Об этом говорит присвоение звания Героя России уже десяти нашим воинам", – подчеркнул он.
Орденом Мужества, медалями "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За храбрость" II степени, Суворова, "Участник специальной военной операции", "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", Благодарностями верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации и главы Республики Саха (Якутия) награждены более 20 якутян, проявившие мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, при исполнении воинского, служебного и гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции.
В Якутии первую медаль к 80-летию Победы получил 98-летний фронтовик Валерий Спиридонов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Якутии 98-летнему ветерану вручили медаль к 80-летию Победы
3 февраля, 16:55
 
Республика Саха (Якутия)РоссияАйсен НиколаевВеликая Отечественная война (1941-1945)Ветераны
 
 
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